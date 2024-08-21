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Лига чемпионов
21 августа 2024, 21:25 | Обновлено 21 августа 2024, 21:55
2016
1

Драгович рассказал, кого считает фаворитом пары Динамо – Зальцбург

Экс-футболист киевского Динамо поделился своим мнением об украинском клубе

21 августа 2024, 21:25 | Обновлено 21 августа 2024, 21:55
2016
1
Драгович рассказал, кого считает фаворитом пары Динамо – Зальцбург
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Драгович

21 августа в 22:00 состоится первый матч квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «РБ Зальцбургом».

Экс-защитник киевлян Александар Драгович в интервью австрийским СМИ заявил:

«С новым тренером «Зальцбург» разжег новый огонь. Вы видели, что они иногда ошибаются в защите и поэтому пропускают голы, но суть в том, что у меня нет сомнений, «Зальцбург» однозначно является фаворитом и сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов!»

Также, австрийский защитник добавил: «В спортивном плане донецкий «Шахтер» был сильнее в последние годы, потому что туда было вложено много денег. Но «Динамо» – традиционно клуб номер один и явно опережает по популярности. Ожидания, соответственно, высоки».

Александар Драгович играл за киевское «Динамо» с 2013 по 2016 годы. Защитник провел за киевлян 111 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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Александар Драгович Динамо Киев РБ Зальцбург Динамо - РБ Зальцбург Лига чемпионов Шахтер Донецк
Іван Распутін Источник
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Комментарии 1
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c_a_p2
Там будуть змагатися одного поля ягоди... 
Виграє той хто менш помилятиметься
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