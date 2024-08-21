Драгович рассказал, кого считает фаворитом пары Динамо – Зальцбург

21 августа в 22:00 состоится первый матч квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «РБ Зальцбургом».

Экс-защитник киевлян Александар Драгович в интервью австрийским СМИ заявил:

«С новым тренером «Зальцбург» разжег новый огонь. Вы видели, что они иногда ошибаются в защите и поэтому пропускают голы, но суть в том, что у меня нет сомнений, «Зальцбург» однозначно является фаворитом и сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов!»

Также, австрийский защитник добавил: «В спортивном плане донецкий «Шахтер» был сильнее в последние годы, потому что туда было вложено много денег. Но «Динамо» – традиционно клуб номер один и явно опережает по популярности. Ожидания, соответственно, высоки».

Александар Драгович играл за киевское «Динамо» с 2013 по 2016 годы. Защитник провел за киевлян 111 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.