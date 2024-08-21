Слухи преувеличены. Динамо не интересуется экс-форварда Днепра-1 и Жироны

Киевское «Динамо» не интересуется испанским форвардом «Легии» Марком Гуалем, как сообщалось ранее.

По информации источника, «бело-синие» не интересуются этим футболистом и не собираются предпринимать никаких действий относительно данного игрока.

Более того, «Динамо» сейчас вообще не рассматривает вопрос о трансферах нападающих до 25-ти лет.

Отметим, что в январе 2022 года Гуаля подписал «Днепр-1», но игрок не успел дебютировать за команду из-за начала полномасштабной войны. В сезоне 2019/20 Марк защищал цвета «Жироны» (22 матча, 6 голов).

В прошлой кампании Марк Гуаль провел 33 поединка в чемпионате Польши, отметившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.3 миллиона евро.