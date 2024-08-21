WADA может подать апелляцию на решение по допинговому делу Синнера
Последующие события еще только разворачиваются
Всемирное антидопинговое агентство (WADA), может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение не дисквалифицировать Янника Синнера за два положительных допинг-теста в марте этого года.
Сообщается, что сначала WADA тщательно проанализирует решение по этому делу, а только потом примет решение.
Синнер защищался, утверждая, что вещество попало в его организм из-за физиотерапевта. Медработник якобы использовал спрей с добавлением клостебола, который в Италии продается без рецепта, для обработки раны на пальце.
ITIA признала объяснение правдоподобным и решила временно не отстранять Синнера. После дальнейшего расследования, проведенного организацией, никаких изменений в этом вопросе не произошло.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua подводит итоги еще одной теннисной недели
Педриньо не исключает вариант с получением украинского гражданства