WADA может подать апелляцию на решение по допинговому делу Синнера

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение не дисквалифицировать Янника Синнера за два положительных допинг-теста в марте этого года.

Сообщается, что сначала WADA тщательно проанализирует решение по этому делу, а только потом примет решение.

Синнер защищался, утверждая, что вещество попало в его организм из-за физиотерапевта. Медработник якобы использовал спрей с добавлением клостебола, который в Италии продается без рецепта, для обработки раны на пальце.

ITIA признала объяснение правдоподобным и решила временно не отстранять Синнера. После дальнейшего расследования, проведенного организацией, никаких изменений в этом вопросе не произошло.