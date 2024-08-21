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  4. WADA может подать апелляцию на решение по допинговому делу Синнера
ATP
21 августа 2024, 14:17 |
306
1

WADA может подать апелляцию на решение по допинговому делу Синнера

Последующие события еще только разворачиваются

21 августа 2024, 14:17 |
306
1
WADA может подать апелляцию на решение по допинговому делу Синнера
Getty Images/Global Images Ukraine

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение не дисквалифицировать Янника Синнера за два положительных допинг-теста в марте этого года.

Сообщается, что сначала WADA тщательно проанализирует решение по этому делу, а только потом примет решение.

Синнер защищался, утверждая, что вещество попало в его организм из-за физиотерапевта. Медработник якобы использовал спрей с добавлением клостебола, который в Италии продается без рецепта, для обработки раны на пальце.

ITIA признала объяснение правдоподобным и решила временно не отстранять Синнера. После дальнейшего расследования, проведенного организацией, никаких изменений в этом вопросе не произошло.

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допинг Янник Синнер WADA
Владимир Клепач Источник: Aussiedlerbote
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Комментарии 1
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сергей богданов
Я просто в шоке массажист с ранами весь в спрее массирует пару недель, втирая клостебол, давно так не ржал, хватит тут нам втирать! Зачем миру такие новые звёзды тениса, просто противно
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