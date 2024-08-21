Экс-форвард Динамо назвал лидеров команды в раздевалке и на поле

Легендарный в прошлом нападающий «Динамо» Киев Олег Протасов поделился мнением о том, кого можно выделить в рядах команды Александра Шовковского на старте сезона 2024/2025.

– Кого из игроков Динамо образца начала сезона 2024/25 годов стоит выделить? Кто больше всего заслужил комплименты по итогам первых шести игр новой кампании и в УПЛ, и в еврокубках?

– Лидером Динамо, если мы говорим о раздевалке, точно является Андрей Ярмоленко. Если же говорить о лучшем на поле, я бы выделил Николая Шапаренко. Конечно, Пихаленок - очень мощное усиление для Динамо. Мне он всегда нравился, кстати.

– А что скажете о Кабаеве? Как по мне, в начале сезона Владислав в огне, как это модно говорить сейчас. Ходят слухи, что даже вызов в национальную сборную Украины получит.

– Он талантливый игрок, а если попадет в сборную, - прибавит еще. Такое развитие карьеры должно придать ему дополнительный импульс для развития, – рассказал Протасов.

Ранее Олег Протасов сравнил стиль команды при Александре Шовковском с периодом Мирчи Луческу.