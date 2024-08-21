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  4. Дарья Снигур – Присцилла Хон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
21 августа 2024, 12:07 |
152
0

Дарья Снигур – Присцилла Хон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации на US Open

21 августа 2024, 12:07 |
152
0
Дарья Снигур – Присцилла Хон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

21 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№126 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

Во втором раунде отбора украинка сразится с австралийкой Присциллой Хон (№204 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №13. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Камиллой Рахимовой (№104 WTA) или Марией Тимофеевой (№161 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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