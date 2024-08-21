ФОТО. Американский теннисист потроллил Синнера, который попался на допинге

Американский теннисист Томми Пол потроллил итальянца Янника Синнера, который избежал дисквалификации за два проваленных допинг-теста.

Пол высмеял ситуацию, выложив в социальные сети фото своего физиотерапевта в перчатках.

Отметим, что Синнеру удалось доказать, что запрещенный препарат клостебол попал в его организм во время массажа. Перед этим физиотерапевт итальянца Джакомо Нальди якобы обрабатывал свои раны спреем, в состав которого входил клостебол.

Пол и Синнер встречались на корте трижды, американец выиграл один поединок.