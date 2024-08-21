ФОТО. Американский теннисист потроллил Синнера, который попался на допинге
Томми Пол подколол итальянца, которому странным образом удалось доказать свою невиновность
Американский теннисист Томми Пол потроллил итальянца Янника Синнера, который избежал дисквалификации за два проваленных допинг-теста.
Пол высмеял ситуацию, выложив в социальные сети фото своего физиотерапевта в перчатках.
Отметим, что Синнеру удалось доказать, что запрещенный препарат клостебол попал в его организм во время массажа. Перед этим физиотерапевт итальянца Джакомо Нальди якобы обрабатывал свои раны спреем, в состав которого входил клостебол.
Пол и Синнер встречались на корте трижды, американец выиграл один поединок.
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