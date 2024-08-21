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  4. ФОТО. Американский теннисист потроллил Синнера, который попался на допинге
ATP
21 августа 2024, 11:44 | Обновлено 21 августа 2024, 11:45
432
0

ФОТО. Американский теннисист потроллил Синнера, который попался на допинге

Томми Пол подколол итальянца, которому странным образом удалось доказать свою невиновность

21 августа 2024, 11:44 | Обновлено 21 августа 2024, 11:45
432
0
ФОТО. Американский теннисист потроллил Синнера, который попался на допинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Томми Пол

Американский теннисист Томми Пол потроллил итальянца Янника Синнера, который избежал дисквалификации за два проваленных допинг-теста.

Пол высмеял ситуацию, выложив в социальные сети фото своего физиотерапевта в перчатках.

Отметим, что Синнеру удалось доказать, что запрещенный препарат клостебол попал в его организм во время массажа. Перед этим физиотерапевт итальянца Джакомо Нальди якобы обрабатывал свои раны спреем, в состав которого входил клостебол.

Пол и Синнер встречались на корте трижды, американец выиграл один поединок.

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допинг Янник Синнер Томми Пол фото
Владимир Клепач Источник: Instagram
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