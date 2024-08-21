Легенда женского тенниса отреагировала на скандал вокруг Синнера

Американка Крис Эверт, на счету которой 21 победа на турнирах серии Grand Slam, высказалась о допинговом скандале с участием первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, по итогам которого он избежал дисквалификации.

«У лучших игроков есть более высокая степень защиты, чем у условного Джо Смита, занимающего 400-е место в мире», – заявила 69-летняя Эверт.

Ранее сообщалось, что весной этого года допинг-тесты итальянского теннисиста Янника Синнера дважды показали наличие в его крови запрещенного препарата клостебола. По итогам разбирательства теннисист был признан невиновным и избежал дисквалификации.