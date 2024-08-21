Юлия Стародубцева – Гао Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации на US Open
21 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.
Во втором раунде отбора украинка сразится против китаянки Гао Синьюй (№235 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №4. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Сонай Картал (№163 WTA) или Симоной Вальтерт (№210 WTA).
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