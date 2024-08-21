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  4. Юлия Стародубцева – Гао Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
21 августа 2024, 11:17 |
97
0

Юлия Стародубцева – Гао Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации на US Open

21 августа 2024, 11:17 |
97
0
Юлия Стародубцева – Гао Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

21 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

Во втором раунде отбора украинка сразится против китаянки Гао Синьюй (№235 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №4. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Сонай Картал (№163 WTA) или Симоной Вальтерт (№210 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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