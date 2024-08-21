Легенда Ливерпуля раскритиковал и высмеял политику Челси

Бывший защитник английского «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер обратился с советом к лондонскому «Челси», призвав клуб изменить свою трансферную политику.

«Челси» нужно просто перестать покупать игроков, а игроки должны перестать подписывать контракты с «Челси». Если бы я был игроком, я бы подумал: «Зачем мне переходить туда?». Единственная причина перехода – это если агент скажет: «Мы заключаем семилетний контракт на большие деньги, это гарантированные деньги на семь лет». Знаете, что сказал бы я? Отступись и подпиши контракт на 4 года с толковым клубом. При продлении зарплата все равно вырастет.

Это не молодая и интересная команда. Они покупают Жоау Феликса, но где он будет играть? Неделю назад купили Педру Нету, но где он будет играть, когда есть Коул Палмер? Куда выпускать Энцо Фернандеса, купленного за 100 млн фунтов? Где будет играть Нкунку?

В сильных командах должна быть конкуренция, но в каждой моей команде было 7 или 8 футболистов, знавших, что будут играть каждую неделю. Шесть или семь игроков боролись за три места в составе, еще шесть или семь знали, что они игроки основного состава. Это здоровая ситуация.

Если вы хотите спросить, где будет играть Феликс, то у меня встречный вопрос: где ему переодеваться на базе? Как все эти игроки могут поместиться в одной раздевалке? Как проводить занятие?» – заявил Каррагер.

Ранее Джейми Каррагер назвал претендентов на чемпионство в АПЛ.