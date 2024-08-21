Украина. Премьер лига21 августа 2024, 06:41 | Обновлено 21 августа 2024, 07:31
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Названы судьи. Назначения арбитров на матчи 4-го тура УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц
21 августа 2024, 06:41 | Обновлено 21 августа 2024, 07:31
271
0
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 4-го тура пройдут с 24 по 26 августа.
УПЛ. 4-й тур
24 августа (суббота)
- 13:00. Александрия – Шахтер. Судья: Виталий Романов (Днепр)
- -------. Динамо – Ворскла. Матч перенесен
25 августа (воскресенье)
- 13:00. Полесье – Оболонь. Судья: Андрей Коваленко (Полтава)
- 15:30. Рух – Заря. Судья: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
- 18:00. Кривбасс – Ингулец. Судья: Роман Блавацкий (Львов)
26 августа (понедельник)
- 13:00. ЛНЗ – Карпаты. Судья: Александр Омельченко (Слов'янск)
- 15:30. Левый Берег – Черноморец. Судья: Евгений Цыбулько (Черкасская обл)
- 18:00. Колос – Верес. Судья: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
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