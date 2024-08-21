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Кубок Украины
21 августа 2024, 05:08 | Обновлено 21 августа 2024, 05:36
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Назначены судьи на матчи 1/16 финала Кубка Украины

Поединки третьего предварительного раунда пройдут 21 и 22 августа

21 августа 2024, 05:08 | Обновлено 21 августа 2024, 05:36
200
0
Назначены судьи на матчи 1/16 финала Кубка Украины
УАФ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи третьего предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

Ниже можно ознакомиться с назначениями арбитров на кубковые поединки.

Кубок Украины 2024/25. Третий предварительный этап (1/16 финала)

21 августа 2024

  • 13:00. Олимпия (Савинцы) – Заря (Луганск). Горишни Плавни. Стадион Юность
  • 15:00. Пробой (Городенко) – Ингулец (Петрово). Городенка. Стадион Колос
  • 16:00. Минай – Виктория (Сумы). Минай. Стадион Минай-Арена
  • 17:00. Колос (Ковалевка) – Оболонь (Киев). Ковалевка. Стадион Колос
  • 17:00. Николаев (Львовская обл.) – Буковина (Черновцы). Николаев (Львовская обл)
  • 18:00. Карпаты (Львов) – Черноморец (Одесса). Львов. Стадион Украина

22 августа 2024

  • 13:00. Кудровка – ЮКСА (Тарасовка). Буча. Стадион Юбилейный
  • 17:00. Металлист 1925 (Харьков) – Верес (Ровно). Киев. Стадион Левый Берег

Назначение судей на кубковые матчи

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Кубок Украины по футболу судейские назначения Комитет арбитров УАФ Карпаты Львов Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Виктория Сумы Буковина Черновцы Оболонь Киев Ингулец Минай Металлист 1925 Карпаты - Черноморец Колос Ковалевка Олимпия Савинцы Металлист 1925 - Верес Кудровка ЮКСА Тарасовка Пробой Городенка Колос - Оболонь Николаев (Львовская обл)
Николай Степанов Источник: Комитет арбитров УАФ
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