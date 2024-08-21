Кубок Украины21 августа 2024, 05:08 | Обновлено 21 августа 2024, 05:36
200
0
Назначены судьи на матчи 1/16 финала Кубка Украины
Поединки третьего предварительного раунда пройдут 21 и 22 августа
21 августа 2024, 05:08 | Обновлено 21 августа 2024, 05:36
200
0
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи третьего предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.
Ниже можно ознакомиться с назначениями арбитров на кубковые поединки.
Кубок Украины 2024/25. Третий предварительный этап (1/16 финала)
21 августа 2024
- 13:00. Олимпия (Савинцы) – Заря (Луганск). Горишни Плавни. Стадион Юность
- 15:00. Пробой (Городенко) – Ингулец (Петрово). Городенка. Стадион Колос
- 16:00. Минай – Виктория (Сумы). Минай. Стадион Минай-Арена
- 17:00. Колос (Ковалевка) – Оболонь (Киев). Ковалевка. Стадион Колос
- 17:00. Николаев (Львовская обл.) – Буковина (Черновцы). Николаев (Львовская обл)
- 18:00. Карпаты (Львов) – Черноморец (Одесса). Львов. Стадион Украина
22 августа 2024
- 13:00. Кудровка – ЮКСА (Тарасовка). Буча. Стадион Юбилейный
- 17:00. Металлист 1925 (Харьков) – Верес (Ровно). Киев. Стадион Левый Берег
Назначение судей на кубковые матчи
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 августа 2024, 07:05 14
Владислав Кабаев будет вызван в главную команду страны
Футбол | 20 августа 2024, 11:26 10
Мусса Ео считает, что в противостоянии с «Рейнджерс» киевляне не были фаворитами
Теннис | 20.08.2024, 22:32
Футбол | 20.08.2024, 11:54
Футбол | 21.08.2024, 03:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.08.2024, 07:59 2
19.08.2024, 00:02 1
19.08.2024, 07:35 3
19.08.2024, 23:23 2
19.08.2024, 10:51 3
19.08.2024, 02:17 5
19.08.2024, 11:20 10
20.08.2024, 00:55 6