20.08.2024 22:00 – FT 2 : 1
Лига чемпионов21 августа 2024, 03:23 | Обновлено 21 августа 2024, 04:24
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Буде-Глимт – Црвена Звезда – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации
21 августа 2024, 03:23 | Обновлено 21 августа 2024, 04:24
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Вечером 20 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Норвежский Буде-Глимт дома нанес поражение Црвене Звезде из Сербии (2:1).
Лига чемпионов 2024/25
4-й раунд квалификации (Q4). Первые матчи, 20 августа
Буде-Глимт (Норвегия) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:1
Голы: Бьортуфт, 52, Маатта, 62 – Мимович, 75
Видео голов и обзор матча
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Огнен Мимович (Црвена Звезда).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Исак Дюбвик Мяяття (Будё-Глимт).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Один Бьертуфт (Будё-Глимт).
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