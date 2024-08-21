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Лига чемпионов Квалификация
Будё-Глимт
20.08.2024 22:00 – FT 2 : 1
Црвена Звезда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 августа 2024, 03:23 | Обновлено 21 августа 2024, 04:24
54
0

Буде-Глимт – Црвена Звезда – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации

21 августа 2024, 03:23 | Обновлено 21 августа 2024, 04:24
54
0
Буде-Глимт – Црвена Звезда – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Буде-Глимт

Вечером 20 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Норвежский Буде-Глимт дома нанес поражение Црвене Звезде из Сербии (2:1).

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4). Первые матчи, 20 августа

Буде-Глимт (Норвегия) Црвена Звезда (Сербия) – 2:1

Голы: Бьортуфт, 52, Маатта, 62 – Мимович, 75

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Огнен Мимович (Црвена Звезда).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Исак Дюбвик Мяяття (Будё-Глимт).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Один Бьертуфт (Будё-Глимт).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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