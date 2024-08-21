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Лига чемпионов Квалификация
Динамо Загреб
20.08.2024 22:00 – FT 3 : 0
Карабах
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Лига чемпионов
21 августа 2024, 02:23 | Обновлено 21 августа 2024, 02:43
61
0

Динамо Загреб – Карабах – 3:0. Дубль Куленовича. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матчи 4-го раунда квалификации

21 августа 2024, 02:23 | Обновлено 21 августа 2024, 02:43
61
0
Динамо Загреб – Карабах – 3:0. Дубль Куленовича. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Загребское Динамо разгромило Карабах из Азербайджана (3:0) и сделало огромный шаг навстречу основному раунду ЛЧ.

Дубль оформил Сандро Куленович, еще один гол забил Марко Пьяца.

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4). Первые матчи, 20 августа

Динамо Загреб (Хорватия) – Карабах (Азербайджан) – 3:0

Голы: Пьяца, 29, Куленович, 75, 80

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Куленович (Динамо Загреб).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Куленович (Динамо Загреб).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Пьяца (Динамо Загреб).
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Динамо Загреб Карабах Агдам Марко Пьяца Лига чемпионов видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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