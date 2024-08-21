Динамо Загреб – Карабах – 3:0. Дубль Куленовича. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матчи 4-го раунда квалификации
Вечером 20 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.
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Загребское Динамо разгромило Карабах из Азербайджана (3:0) и сделало огромный шаг навстречу основному раунду ЛЧ.
Дубль оформил Сандро Куленович, еще один гол забил Марко Пьяца.
Лига чемпионов 2024/25
4-й раунд квалификации (Q4). Первые матчи, 20 августа
Динамо Загреб (Хорватия) – Карабах (Азербайджан) – 3:0
Голы: Пьяца, 29, Куленович, 75, 80
Видео голов и обзор матча
События матча
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