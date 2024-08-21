Пепейн ЛЕЙНДЕРС: «РБ Зальцбург хочет побеждать лучшие команды мира»

Наставник австрийского клуба «РБ Зальцбург» Пепейн Лейндерс высказал свое мнение о предстоящем противостоянии 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо»:

«Нам приходится распределять нагрузку между разными игроками. Запасным игрокам тоже очень сложно. Они приносят команде много энергии и скорости. Предыдущий матч в ЛЧ? Мы хотели изменить ситуацию, и нам это удалось. Но ребята тоже хорошо справились, все идет хорошо.

Большая разница в том, что теперь мы – команда. У нас была хорошая подготовка, настроение тоже хорошее. Игроки жаждут успеха.

Мы хотим стать коллективом, который сможет побеждать лучшие команды мира. Еще не достигли этого, но мы – сумасшедшие парни из Зальцбурга. Против Твенте мы пропустили два гола с угловых. Мы отреагировали и изменили ситуацию. Важно, что мы там выглядели солидно.

До матча с ЛАСК мы даже не думали о Динамо. У нас была отличная неделя, а с понедельника работаем над игрой ЛЧ. В Лиге чемпионов легких соперников нет. Главное, что ответный матч мы проведем дома».

Алекса Терзич, игрок РБ Зальцбург, отметил: «Очень сложно играть каждый третий день, но именно поэтому мы любим футбол».

Перед ответным домашним матчем ЛЧ против «Динамо» у «РБ Зальцбург» в чемпионате Австрии будет выходной, так как домашняя игра с «Хартбергом» перенесена.