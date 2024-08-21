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Лига чемпионов
21 августа 2024, 00:23 | Обновлено 21 августа 2024, 00:55
155
0

Коуч РБ Зальцбург: «Против Динамо мы будем снова играть в хороший футбол»

Пепейн Лейндерс прокомментировал предстоящий матч отбора к Лиге чемпионов

21 августа 2024, 00:23 | Обновлено 21 августа 2024, 00:55
155
0
Коуч РБ Зальцбург: «Против Динамо мы будем снова играть в хороший футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепейн Лейндерс

Главный тренер клуба «РБ Зальцбург» Пепейн Лейндерс поделился ожиданиями от первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо»:

«Я говорил это много раз: надо заслужить право играть в Лиге чемпионов. Мы будем упорно работать, когда встретимся с Динамо. Мы будем снова играть в тот хороший футбол, который мы показывали в последнее время.

Мы довольны, что оказались в такой ситуации благодаря двум очень хорошим матчам против «Твенте». Это реально сложный период с большим количеством матчей за короткий промежуток времени.

Нам нужно как можно больше свежих игроков. Футболисты, которые выходят со скамейки запасных, должны не просто заменять друг друга, но и менять игру. Пока что нам это хорошо удается, как можно было видеть, например, в игре с ЛАСК».

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Николай Степанов Источник: ФК Ред Булл Зальцбург
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