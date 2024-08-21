Коуч РБ Зальцбург: «Против Динамо мы будем снова играть в хороший футбол»
Пепейн Лейндерс прокомментировал предстоящий матч отбора к Лиге чемпионов
Главный тренер клуба «РБ Зальцбург» Пепейн Лейндерс поделился ожиданиями от первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо»:
«Я говорил это много раз: надо заслужить право играть в Лиге чемпионов. Мы будем упорно работать, когда встретимся с Динамо. Мы будем снова играть в тот хороший футбол, который мы показывали в последнее время.
Мы довольны, что оказались в такой ситуации благодаря двум очень хорошим матчам против «Твенте». Это реально сложный период с большим количеством матчей за короткий промежуток времени.
Нам нужно как можно больше свежих игроков. Футболисты, которые выходят со скамейки запасных, должны не просто заменять друг друга, но и менять игру. Пока что нам это хорошо удается, как можно было видеть, например, в игре с ЛАСК».
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