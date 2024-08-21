Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Реал. Легендарный клуб нацелился на трансфер Холанда в 2025 году
Испания
21 августа 2024, 00:17 |
281
0

Не Реал. Легендарный клуб нацелился на трансфер Холанда в 2025 году

«Барселона» мечтает о трансфере норвежца

21 августа 2024, 00:17 |
281
0
Не Реал. Легендарный клуб нацелился на трансфер Холанда в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Каталонская «Барселона» определила главную трансферную цель на 2025 год.

План руководства «сине-гранатовых» заключается в том, чтобы переманить суперзвезду «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда на Камп Ноу летом 2025 года. Журналист Фернандо Поло отмечает, что у президента «Барсы» Лапорты отличные отношения с агентом Холанда, и клуб сможет позволить себе его подписание, когда реконструкция Камп Ноу будет завершена.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее Холанд занял третье место в рейтинге самых дорогих игроков мира. Его стоимость оценили в 180 миллионов евро.

По теме:
Спортивный директор Барселоны о Нико: «Он не хочет этого трансфера»
Кто получил награду? Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии PFA
Звезда Ливерпуля покинет клуб на правах свободного агента
Манчестер Сити Ла Лига трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Эрлинг Холанд Барселона
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кадровые проблемы у РБ Зальцбург. Семь футболистов не сыграют с Динамо
Футбол | 20 августа 2024, 23:23 0
Кадровые проблемы у РБ Зальцбург. Семь футболистов не сыграют с Динамо
Кадровые проблемы у РБ Зальцбург. Семь футболистов не сыграют с Динамо

Команды проведут поединок квалификации ЛЧ в польском городе Люблин

Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
Футбол | 20 августа 2024, 00:55 5
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года

Портал Score90 высоко оценивает Винисиуса Жуниора

Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
Бокс | 20.08.2024, 07:26
Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
Черноморец арендовал еще одного футболиста Шахтера
Футбол | 20.08.2024, 19:41
Черноморец арендовал еще одного футболиста Шахтера
Черноморец арендовал еще одного футболиста Шахтера
Самый дорогой свободный агент Украины ведет переговоры с новым клубом
Футбол | 20.08.2024, 11:54
Самый дорогой свободный агент Украины ведет переговоры с новым клубом
Самый дорогой свободный агент Украины ведет переговоры с новым клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
19.08.2024, 01:32 3
Теннис
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
19.08.2024, 11:36 19
Футбол
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
19.08.2024, 14:47 5
Футбол
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
20.08.2024, 14:52 101
Футбол
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
19.08.2024, 08:19 4
Футбол
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
19.08.2024, 02:17 5
Футбол
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
20.08.2024, 14:40 1
Футбол
Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу
Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу
19.08.2024, 10:51 3
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем