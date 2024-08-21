Не Реал. Легендарный клуб нацелился на трансфер Холанда в 2025 году

Каталонская «Барселона» определила главную трансферную цель на 2025 год.

План руководства «сине-гранатовых» заключается в том, чтобы переманить суперзвезду «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда на Камп Ноу летом 2025 года. Журналист Фернандо Поло отмечает, что у президента «Барсы» Лапорты отличные отношения с агентом Холанда, и клуб сможет позволить себе его подписание, когда реконструкция Камп Ноу будет завершена.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее Холанд занял третье место в рейтинге самых дорогих игроков мира. Его стоимость оценили в 180 миллионов евро.