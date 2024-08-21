Агент Лунина Мендеш разозлил Реал своими действиями. Что случилось?

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Испанское издание AS сообщает, что Лунин до сих пор не сообщил «Реалу» решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода. Отмечается, что у агента Лунина Жорже Мендеша полностью испортились отношения с «Реалом». Причина – трансфер молодого француза Лени Йоро в «МЮ». «Реал» долгое время наблюдал за талантом, но игрок, агентом которого является Мендеш, выбрал английский клуб.

Будущее Лунина сейчас более неопределенное, чем когда-либо. Отмечается, что Кепа Аррисабалага заменит украинца в «Реале» этим летом, если Андрей решит уйти.