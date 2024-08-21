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Испания
21 августа 2024, 00:56 | Обновлено 21 августа 2024, 01:53
552
0

Агент Лунина Мендеш разозлил Реал своими действиями. Что случилось?

Отношения между сторонами окончательно испорчены

21 августа 2024, 00:56 | Обновлено 21 августа 2024, 01:53
552
0
Агент Лунина Мендеш разозлил Реал своими действиями. Что случилось?
Defensa Central. Жорже Мендеш и Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Испанское издание AS сообщает, что Лунин до сих пор не сообщил «Реалу» решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода. Отмечается, что у агента Лунина Жорже Мендеша полностью испортились отношения с «Реалом». Причина – трансфер молодого француза Лени Йоро в «МЮ». «Реал» долгое время наблюдал за талантом, но игрок, агентом которого является Мендеш, выбрал английский клуб.

Будущее Лунина сейчас более неопределенное, чем когда-либо. Отмечается, что Кепа Аррисабалага заменит украинца в «Реале» этим летом, если Андрей решит уйти.

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Лени Йоро Кепа Аррисабалага Манчестер Юнайтед Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Жорже Мендеш Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: AS
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