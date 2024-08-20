Дебютный гол Олисе. Бавария разгромила Грассхоппер в товарищеском матче

20 августа в 12:30 состоялся товарищеский матч между немецкой «Баварией» и швейцарским «Грассхоппером» (4:0).

Игра прошла в Мюнхене на учебно-тренировочной базе мюнхенского клуба.

За «Баварию» забитыми голами отличились Майкл Олисе, Гарри Кейн, Матис Тель и Томас Мюллер. Этот гол стал для Олисе первым в составе Баварии, французский вингер перешел в мюнхенский клуб летом 2024 года из «Кристал Пелас» за 53 миллиона евро.

Товарищеская игра. 20 августа. Мюнхен.

Бавария (Германия) – Грассхоппер (Швейцария) – 4:0 (1:0)

Голы: Майкл Олисе, 12, Гарри Кейн, 47, Матис Тель, 68, Томас Мюллер, 90+1

Бавария: Ульрайх, Азну (Боэ, 62), Дайер (Ким Мин Дже, 62), Горецка (Упамекано, 62), Дэвис (Геррейро, 62), Лаймер (Павлович, 62), Пальинья (Киммих, 62), Олисе ( Гнабри, 62), Видович (Иракунда, 62), Коман (Тель, 62), Кейн (Мюллер, 62).

Грассхоппер: Гаммель, Шмиц (Ндика Матам, 46), Секо, Тоберс, Абелс (Строшио, 46), Абраши, Нденге (Паскочи, 67), Майер, Морен (Шюрпф, 75), Мучи (Юнг Чжун Ли, 46), Моранди (Де Карвалью, 46).

Видео голов и обзор матча

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