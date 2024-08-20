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Товарищеские матчи
Бавария
20.08.2024 12:30 – FT 4 : 0
Грассхопперс
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Германия
20 августа 2024, 23:19 | Обновлено 20 августа 2024, 23:26
286
0

Дебютный гол Олисе. Бавария разгромила Грассхоппер в товарищеском матче

Игра прошла в Мюнхене

20 августа 2024, 23:19 | Обновлено 20 августа 2024, 23:26
286
0
Дебютный гол Олисе. Бавария разгромила Грассхоппер в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария - Грассхоппер

20 августа в 12:30 состоялся товарищеский матч между немецкой «Баварией» и швейцарским «Грассхоппером» (4:0).

Игра прошла в Мюнхене на учебно-тренировочной базе мюнхенского клуба.

За «Баварию» забитыми голами отличились Майкл Олисе, Гарри Кейн, Матис Тель и Томас Мюллер. Этот гол стал для Олисе первым в составе Баварии, французский вингер перешел в мюнхенский клуб летом 2024 года из «Кристал Пелас» за 53 миллиона евро.

Товарищеская игра. 20 августа. Мюнхен.

Бавария (Германия) – Грассхоппер (Швейцария) – 4:0 (1:0)

Голы: Майкл Олисе, 12, Гарри Кейн, 47, Матис Тель, 68, Томас Мюллер, 90+1

Бавария: Ульрайх, Азну (Боэ, 62), Дайер (Ким Мин Дже, 62), Горецка (Упамекано, 62), Дэвис (Геррейро, 62), Лаймер (Павлович, 62), Пальинья (Киммих, 62), Олисе ( Гнабри, 62), Видович (Иракунда, 62), Коман (Тель, 62), Кейн (Мюллер, 62).

Грассхоппер: Гаммель, Шмиц (Ндика Матам, 46), Секо, Тоберс, Абелс (Строшио, 46), Абраши, Нденге (Паскочи, 67), Майер, Морен (Шюрпф, 75), Мучи (Юнг Чжун Ли, 46), Моранди (Де Карвалью, 46).

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея:

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Бавария Грассхоппер товарищеские матчи Майкл Олисе Матис Тель Гарри Кейн Томас Мюллер
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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