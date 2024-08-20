МИКИТИН: «В Люблине для Динамо и РБ Зальцбург будет лишь разведка боем»

Бывший игрок сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы футболистов киевского «Динамо» в первом поединке 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов с австрийским «РБ Зальцбург», который состоится 21 августа в польском Люблине:

«По моему мнению, завтра обе команды будут действовать осторожно, будут присматриваться друг к другу. И с каким бы счетом ни закончилось противостояние в Люблине, все равно, судьба путевки в основной этап Лиги чемпионов будет решаться через неделю в Австрии.

Я имел возможность посмотреть телетрансляции всех матчей с участием динамовцев в текущем сезоне. На мой взгляд, именно они сейчас демонстрируют самую содержательную игру среди украинских клубов. Важно, что в действиях подопечных Александра Шовковского появилась уверенность, в каждом поединке они пытаются играть с позиции силы. Вот еще бы только с реализацией голевых моментов навести порядок.

Чем можно объяснить перепады в игре киевлян в последних матчах? Не исключено, что сказываются логистические проблемы, ведь динамовцам приходится много времени тратить на переезды, что негативно влияет на восстановление, качество тренировочного процесса.

Что же касается противостояния в Люблине, то склоняюсь к тому, что динамовцы одержат победу с преимуществом в один мяч».