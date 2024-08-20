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Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 20:43 | Обновлено 20 августа 2024, 21:03
247
0

Названы лучшие футболист и тренер 3-го тура УПЛ. Определена сборная тура

Лучшими в минувшем туре названы Александр Пихаленок и Руслан Ротань

20 августа 2024, 20:43 | Обновлено 20 августа 2024, 21:03
247
0
Названы лучшие футболист и тренер 3-го тура УПЛ. Определена сборная тура
ФК Динамо. Александр Пихаленок

Украинская Премьер-лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определила символическую сборную 3 тура УПЛ, а также лучшего игрока и лучшего тренера 3 тура.

В опросе от УПЛ ТВ приняли участие Юрий Вирт, Сергей Рыбалко, Максим Фещук, Олег Шелаев, Виталий Волочай, Максим Гиленко, Владимир Зверов, Мирослав Небесник, Виталий Похвала, Владислав Шалота и Дмитрий Шпирко.

Лучшим тренером 3-го тура был признан Руслан Ротань, который во главе Александрии одержал уже вторую победу в двух матчах нового сезона, а лучшим игроком 3-го тура назвали полузащитника Динамо Александра Пихаленка. Оба получили первые места в рейтингах с очень солидным отрывом.

В топ-3 тренера вошли также Андрес Карраско (ЛНЗ) и Александр Шовковский (Динамо). В топ-5 игроков также вошли Жуан Безерра (Александрия), Кирилл Ковалец (Александрия), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), а Алексей Паламарчук (Ингулец) и Оливье Тилль (ЛНЗ) разделили 5 место.

Символическая сборная 3-го тура УПЛ

  • Вратарь: Алексей Паламарчук (Ингулец)
  • Защитники: Илья Крупский (Ворскла), Тимур Стецьков (Кривбасс), Владимир Виливальд (Ингулец), Илья Путря (ЛНЗ)
  • Полузащитники: Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Александр Пихаленок (Динамо), Кирилл Ковалец (Александрия)
  • Нападающие: Педриньо (Шахтер), Безерра (Александрия), Алексей Хобленко (Черноморец)

Суммарно эксперты назвали 37 игроков и 8 тренеров на звание героев 3-го тура, а также 64 кандидата в символическую сборную. Кроме 11 футболистов условного стартового состава, был определен резерв символической сборной тура:

Артур Рудько (Черноморец), Александр Тымчик (Динамо), Иракли Азаров (Шахтер), Валерий Бондарь (Шахтер), Джордан (Заря), Артем Шабанов (Александрия), Оливье Тилль (ЛНЗ), Александр Назаренко (Полесье), Ибрагим Кане (Ворскла), Иван Нестеренко (Ворскла), Владислав Ванат (Динамо).

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Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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