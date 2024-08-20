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  4. В Кривбассе рассказали, как удается удерживать легионеров во время войны
Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 22:05 |
468
0

В Кривбассе рассказали, как удается удерживать легионеров во время войны

Гагарин отмечает характер игроков

20 августа 2024, 22:05 |
468
0
В Кривбассе рассказали, как удается удерживать легионеров во время войны
ФК Кривбасс

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин рассказал о том, что не без проблем, но клубу удается сохранять легионеров, несмотря на регулярные ракетные атаки российских оккупантов.

«Нормально удается удерживать, они тоже адаптируются, они тоже привыкают. У них у всех классное чувство юмора. Кто-то что-то заряжает, а другие подхватывают. Бизимана более серьезный, но все равно прикольно реагирует. То есть, благодаря чувству юмора они все переживают эту историю».

«Конечно, есть определенные опасения, но самое страшное, это когда ты еще не приехал и должен решиться. Приехать в Кривой Рог впервые – для них самый страшный момент», – сказал Гагарин.

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Кривбасс Кривой Рог Артем Гагарин инсайд российско-украинская война чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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