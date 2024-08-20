Черноморец арендовал еще одного футболиста Шахтера

Одесский «Черноморец» пополнил ряды команды 19-летним опорным полузащитником Евгением Яновичем, ранее выступавшим за «Шахтер» U-19.

По информации Transfermarkt, Янович будет выступать за «моряков» на правах годичной аренды.

Футболист уже заявлен за «Черноморец» на УПЛ под 15-м игровым номером.

Янович является воспитанником академий «Металлиста» и «Шахтера». Имеет на своем счету 13 поединков в Юношеской лиге УЕФА.

Ранее «Черноморец» уже арендовал у «Шахтера» двух молодых игроков – Романа Савченко и Данила Удода. Также «моряки» усилились Артуром Рудько, который переехал в Одессу свободным агентом после завершения срока действия контракта с донецким клубом.