Черноморец арендовал еще одного футболиста Шахтера
Евгений Янович продолжит карьеру в Одессе
Одесский «Черноморец» пополнил ряды команды 19-летним опорным полузащитником Евгением Яновичем, ранее выступавшим за «Шахтер» U-19.
По информации Transfermarkt, Янович будет выступать за «моряков» на правах годичной аренды.
Футболист уже заявлен за «Черноморец» на УПЛ под 15-м игровым номером.
Янович является воспитанником академий «Металлиста» и «Шахтера». Имеет на своем счету 13 поединков в Юношеской лиге УЕФА.
Ранее «Черноморец» уже арендовал у «Шахтера» двух молодых игроков – Романа Савченко и Данила Удода. Также «моряки» усилились Артуром Рудько, который переехал в Одессу свободным агентом после завершения срока действия контракта с донецким клубом.
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