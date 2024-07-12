Станут фарм-клубом? Черноморец может арендовать 7 игроков Шахтера U-19

Одесский «Черноморец» может арендовать 7 футболистов юношеской команды донецкого «Шахтера», сообщает издание Футбол24.

По информации источника, ряды «моряков» могут пополнить Денис Барченко, Владислав Кравец, Евгений Янович, Антон Дрозд, Николай Огарков, Александр Ющенко и Даниил Удод.

Отмечается, что последний уже находится на просмотре в тренировочном лагере команды в Одессе.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Черноморца» стал Александр Бабич, который уже занимал эту должность в 2014-2017 годах.