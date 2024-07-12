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  4. Станут фарм-клубом? Черноморец может арендовать 7 игроков Шахтера U-19
Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 09:30 |
676
8

Станут фарм-клубом? Черноморец может арендовать 7 игроков Шахтера U-19

Даниил Удод уже приехал в Одессу

12 июля 2024, 09:30 |
676
8
Станут фарм-клубом? Черноморец может арендовать 7 игроков Шахтера U-19
ФК Шахтер. Даниил Удод

Одесский «Черноморец» может арендовать 7 футболистов юношеской команды донецкого «Шахтера», сообщает издание Футбол24.

По информации источника, ряды «моряков» могут пополнить Денис Барченко, Владислав Кравец, Евгений Янович, Антон Дрозд, Николай Огарков, Александр Ющенко и Даниил Удод.

Отмечается, что последний уже находится на просмотре в тренировочном лагере команды в Одессе.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Черноморца» стал Александр Бабич, который уже занимал эту должность в 2014-2017 годах.

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Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
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Муґунот Уух
"Арендоморець" чи "Чорноарендовець"?
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+4
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Pavel_i_CO
Подивимось, як одесити будуть закидувати димовими шашками автобус Чорноморця, наповнений  днонєтскімі 
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+2
Falko
Цікаво, яким складом Чорноморець вийде проти Шахти (і чи вийде взагалі)? Якщо всім орендованим заборонять грати.
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+1
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Phantom
Прибрати Чорноморець і Дніпро - 1, і буде 14 команд, нехай краще буде менше команд але стабільних, ніж дивитись на цей цирк
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0
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