БЛИЗНИЧЕНКО: «Мы проиграли две игры, но в третьем матче хотим победить»

Форвард «Оболони» Виктор Близниченко накануне матча третьего предварительного раунда Кубка Украины против «Колоса» ответил на несколько вопросов:

– Виктор, привет! Рад поговорить с тобой сегодня. Расскажи о своей адаптации в нашем клубе.

– Адаптация прошла довольно быстро. Некоторых ребят я знаю, но, как всегда, когда приходишь в новую команду, нужно знакомиться со всеми. Я уже две недели в команде, знаю многих ребят и общаюсь с ними, так что всё будет хорошо.

– Ты сказал, что знал некоторых игроков, может быть, ты с кем-то играл раньше?

– Вроде нет, не играл, но Сашу Рыбку знаю очень хорошо.

– Прошлый сезон ты провёл в составе «Кривбасса» и стал бронзовым призёром Украины. Расскажи об этом периоде.

– Команда очень сильная, физически хорошо подготовленная, тренер легендарный – Юрий Вернидуб. Было очень приятно выиграть бронзовые медали в таком коллективе.

– В составе «Оболони» ты уже провёл два матча. К сожалению, в обоих матчах команда проиграла. Расскажи, как тебе было дебютировать на домашней арене?

– Приятно было дебютировать на «Оболонь-Арене», потому что много наших болельщиков приходит на трибуны и поддерживает нас. Но будем стараться двигаться дальше, хочется уже порадовать наших болельщиков на родном стадионе.

– В первых играх мы заметили, что твоя сильная сторона – это скорость. Ты как-то специально её тренируешь?

– Нет, я её не тренирую. С детства у меня была очень большая скорость. Всегда в каждой команде был самым быстрым игроком. Но я хожу в зал и больше работаю над взрывной силой, хочу добавить резкости.

– Расскажи о твоём переходе в «Оболонь».

– Мой агент позвонил мне и предложил этот вариант. Я сразу сказал ему, что давай попробуем. На следующий день мы приехали на матч «Оболонь» – «Колос». После игры я уже общался с главным тренером и с его помощником. А на следующий день уже тренировался с командой. Вскоре подписал контракт.

– На какой позиции тебя видят тренеры?

– Да, мы говорили об этом. Больше подходит позиция левого полузащитника или нападающего.

– Следил ли ты за «Оболонью» в прошлом сезоне?

– Смотрел матчи прошлого сезона. Могу отметить, что команда много борется на поле. Мне нравится, что у соперников этой команды часто остаются свободные зоны, в которые можно врываться и открываться.

– Сейчас у команды две неудачи, впереди кубковая игра. Как команда готовится к этому матчу? Какое настроение в коллективе?

– Мы проиграли две игры, но в третьем матче хотим победить. Снова играем против «Колоса». Мы анализируем эту команду и хотим её обыграть.

– У тебя есть личные цели или амбиции на этот сезон?

– Да, хочу проявить себя, потому что раньше всегда находился в аренде, а сейчас у меня полноценный контракт. У меня большое желание играть в футбол и большие амбиции.