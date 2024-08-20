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Англия
20 августа 2024, 18:28 | Обновлено 20 августа 2024, 18:31
748
1

В Англии сомневаются, что Мудрик получит место в основе на матч еврокубка

Команда стартует в Лиге конференций

20 августа 2024, 18:28 | Обновлено 20 августа 2024, 18:31
748
1
В Англии сомневаются, что Мудрик получит место в основе на матч еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В четверг «Челси» сыграет матч квалификации Лиги конференций против швейцарского «Серветта», а журналисты популярного ресурса Football London сомневаются, что украинец Михаил Мудрик получит место в основе.

Игрок не сыграл в первом туре АПЛ, хотя тренер Энцо Мареска отметил, что Михаил заслуживал шанс выйти на поле.

Однако эксперты видят слева на фланге новичка Педру Нету, а справа – Нони Мадуэке. Больше шансов для Мудрика может дать вероятный уход Рахима Стерлинга, но одновременно с этим клуб покупает Жоау Феликса, который может сыграть левым вингером.

Отмечается, что Михаилу нужно использовать любой шанс на поле, чтобы при такой конкуренции убедить наставника.

Сам игрок недавно заявил, что Мареска еще не видел настоящий футбол от Мудрика.

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Челси Михаил Мудрик Энцо Мареска чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига конференций
Иван Зинченко Источник: Football London
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Андрій Шевченко
Нас рати на членсі....головне цього гомосека в збірну не викликати
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