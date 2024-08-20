В Англии сомневаются, что Мудрик получит место в основе на матч еврокубка
Команда стартует в Лиге конференций
В четверг «Челси» сыграет матч квалификации Лиги конференций против швейцарского «Серветта», а журналисты популярного ресурса Football London сомневаются, что украинец Михаил Мудрик получит место в основе.
Игрок не сыграл в первом туре АПЛ, хотя тренер Энцо Мареска отметил, что Михаил заслуживал шанс выйти на поле.
Однако эксперты видят слева на фланге новичка Педру Нету, а справа – Нони Мадуэке. Больше шансов для Мудрика может дать вероятный уход Рахима Стерлинга, но одновременно с этим клуб покупает Жоау Феликса, который может сыграть левым вингером.
Отмечается, что Михаилу нужно использовать любой шанс на поле, чтобы при такой конкуренции убедить наставника.
Сам игрок недавно заявил, что Мареска еще не видел настоящий футбол от Мудрика.
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