Артем ГАГАРИН: «Трансферы? Точечное усиление было»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин в интервью Sport.ua ответил на вопрос о том, почему выход команды в еврокубки не привел к масштабному усилению состава нынешним летом:

«Точечное усиление было. Мы продали Бескоровайного, взамен взяли Романчука. Классный игрок, он играет. С «Викторией» он одним из лучших на поле вообще был. В целом есть те игроки, которым еще надо подтянуться, надо адаптироваться.

Со Снурницыным давно была договоренность, сейчас он перешел. Морозу надо немного времени дать. Самое важное, что мы сохранили имеющихся игроков, потому что это сложно».