Артем ГАГАРИН: «Исков по долгам старого Кривбасса уже не может быть»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин эксклюзивно для Sport.ua рассказал о матче против «Вереса», летних трансферах, настроениях легионеров и сохранении большого футбола в области.

– Какие впечатления от матча с «Вересом»? Результат заслуженный?

– В данной ситуации, в которой мы находимся, самое важное - получить три очка и поехать дальше. Самое важное это результат, и мы его получили.

– «Кривбассу» выпали достаточно серьезные соперники в еврокубках: «Виктория» и «Бетис», но усиления под еврокубки я не увидел. С чем это связано? Недостаток финансирования или вера в имеющихся исполнителей?

– Вера была, есть и будет. Точечное усиление было. Мы продали Бескоровайного, взамен взяли Романчука. Классный игрок, он играет. С «Викторией» он одним из лучших на поле вообще был. В целом есть те игроки, которым еще надо подтянуться, надо адаптироваться. Со Снурницыным давно была договоренность, сейчас он перешел. Морозу надо немного времени дать. Самое важное, что мы сохранили имеющихся игроков, потому что это сложно.

– Как удается держать легионеров во время войны в Кривом Роге?

– Нормально удается, они тоже адаптируются, они тоже привыкают. У них у всех классное чувство юмора. Кто-то что-то заряжает, а другие подхватывают. Бизимана более серьезный, но все равно прикольно реагирует. То есть благодаря чувству юмора они все переживают эту историю.

Конечно, есть определенные опасения, но самое страшное, это когда ты еще не приехал и должен решиться. Приехать в Кривой Рог впервые – для них самый страшный момент.

– Слышал информацию, что, если «Кривбасс» не выйдет в групповой этап еврокубков, большинство легионеров уйдут. Насколько она соответствует действительности?

– Игорь Бурбас говорил, что мы в Молдове будем играть, и что мы играем в Молдове? Как они могут уйти, каким образом? Те, кто подписывал контракты после 24 февраля 2022 года, не могут воспользоваться правилом ФИФА (Annex 7 завершил свое действие 30 июня 2024 года, прим. Sport.ua). Они не уйдут просто так, я вас уверяю, у них всех действующие контракты. Для продажи мы всегда открыты, но просто так уйти, это – нет.

– В Днепропетровской области «Кривбасс» остался единственным профессиональным футбольным клубом, вы готовы к статусу главной команды области?

– К сожалению, так и есть. Мы всегда гордились тем, что мы имеем два профессиональных клуба в области, которые играют на самом высоком уровне. Таким могли хвастаться максимум: Киев и Львов. В том же Харькове был только один клуб.



ФК Кривбасс. Артем Гагарин

Наше днепровское дерби это всегда было что-то интересное. Мы такие чтобы «Днепр» жил, мы этого хотим. Тот самый «Днепр».

– Как и тот самый «Кривбасс»?

– Мы разговаривали только что с ультрас, и они сказали, что приняли этот клуб. Они понимают, что это не чьи-то там мутки, у нас сейчас нет старых руководителей. Мы никого не обманываем.

– Недавно в Днепре проходил круглый стол по исчезновению большого футбола в городе, приглашались спортивные журналисты и футбольные личности. Вот вы готовы медийно поддержать идею создания нового «Днепра» или возрождения старого?

– Если брать тот «Днепр», там много ребят с которыми мы дружили. Я был ведущим в Варшаве на финале Лиги Европы. Классно, когда в области есть два клуба. Не надо бояться конкуренции.

Если надо поддержать, скажите как, я поддержу. Я думаю и «Кривбасс» поддержит. Нам часто пишут: «Вы убили «Горняк», чтобы создать «Кривбасс», мы всегда с этого смеялись. Все же прекрасно понимают, что состоялся ренейминг. Бренд «Кривбасса» более популярен, все помнят и любят «Кривбасс», с этого получили плюсы все.

– Никаких проблем по долгам бывшего «Кривбасса» нет? От УЕФА ничего не приходило?

– Судебных исков уже не может быть по давности. Срок, когда могли подавать иски уже прошел.

– А что тогда мешает взять историю того «Кривбасса»?

– Мы взяли больше. Мы взяли историю криворожского футбола. Почему мы так сделали? Потому что если ковыряться в истории, то в 1959 году в газетах написано, что появилась команда «Горняк». Мы будем выпускать книгу. Хотим разобраться, когда начался футбол в Кривом Роге.

Последнее что меня удивило на тему истории украинского футбола, это новые наклейки «Слава Украине» для формы. Там написано развиваем украинский футбол с какого-то года. Я вообще не понял, что это за год, начал гуглить, мне выдало: во Львове состоялся первый матч. Там еще есть какой-то памятник. Ну это история, кто-то написал и началось.