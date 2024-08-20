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Испания
20 августа 2024, 18:03 |
392
0

Звездный украинец возобновил тренировки. Он пропустил старт сезона Ла Лиги

Цыганков готовится сыграть с «Атлетико»

20 августа 2024, 18:03 |
392
0
Звездный украинец возобновил тренировки. Он пропустил старт сезона Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

26-летний хавбек клуба «Жирона» Виктор Цыганков пропустил матч первого тура Ла Лиги против «Бетиса» (1:1) из-за простуды.

Украинский футболист уже приступил к полноценным тренировкам с командой. Его состояние нормализовалось. Цыганков готовится принять участие в матче второго тура Ла Лиги против «Атлетико», который состоится в воскресенье, 25 августа и начнется в 22:30.

Виктор Цыганков в прошлом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Ранее сообщалось, что Цыганков отказал в переходе неназванному клубу АПЛ.

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Дмитро Олійник Источник: Comuniate
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