Звездный украинец возобновил тренировки. Он пропустил старт сезона Ла Лиги
Цыганков готовится сыграть с «Атлетико»
26-летний хавбек клуба «Жирона» Виктор Цыганков пропустил матч первого тура Ла Лиги против «Бетиса» (1:1) из-за простуды.
Украинский футболист уже приступил к полноценным тренировкам с командой. Его состояние нормализовалось. Цыганков готовится принять участие в матче второго тура Ла Лиги против «Атлетико», который состоится в воскресенье, 25 августа и начнется в 22:30.
Виктор Цыганков в прошлом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.
Ранее сообщалось, что Цыганков отказал в переходе неназванному клубу АПЛ.
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