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  4. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «РБ Зальцбург? Будет очень тяжелая игра»
Лига чемпионов
20 августа 2024, 17:09 | Обновлено 20 августа 2024, 17:18
430
0

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «РБ Зальцбург? Будет очень тяжелая игра»

Легенда «Динамо» Киев – о противостоянии с «РБ Зальцбург»

20 августа 2024, 17:09 | Обновлено 20 августа 2024, 17:18
430
0
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «РБ Зальцбург? Будет очень тяжелая игра»
ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Алексей Михайличенко в интервью Sport.ua поделился ожиданиями от противостояния с «РБ Зальцбург» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (21 и 27 августа):

«Очень будет тяжелая игра с этим соперником. Но я верю, что наши ребята смогут сделать еще один шаг к групповому раунду Лиги чемпионов. Это очень важно – и для клуба, и для болельщиков, и для всей Украины.

Поэтому желаем им вдохновения, и чтобы они смогли себя как можно лучше проявить. А нам пусть везет, желаю всем Победы и мира. Это – на первом месте. Оно является большим желанием всей Украины, Европы и мира. Очень на это надеюсь».

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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