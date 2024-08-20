Судаков назвал украинца, который может выиграть в будущем Золотой мяч

Лидер донецкого «Шахтера» Георгий Судаков назвал украинского футболиста, который в будущем может выиграть Золотой мяч.

«Михаил Мудрик – невероятный футболист. У него нет границ. Он может в будущем выиграть Золотой мяч, все зависит от него. У него замечательные качества. Украина – очень талантливая, а Мудрик – явный пример для подражания», – сказал Судаков.

Ранее журналисты популярного ресурса The Athletic перед стартом нового сезона АПЛ кратко оценили каждого игрока первой команды «Челси», в частности украинца Михаила Мудрика.