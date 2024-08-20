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  4. Судаков назвал украинца, который может выиграть в будущем Золотой мяч
Англия
20 августа 2024, 17:41 |
1373
15

Судаков назвал украинца, который может выиграть в будущем Золотой мяч

Георгий оценил талант Мудрика

20 августа 2024, 17:41 |
1373
15
Судаков назвал украинца, который может выиграть в будущем Золотой мяч
УАФ. Михаил Мудрик и Георгий Судаков

Лидер донецкого «Шахтера» Георгий Судаков назвал украинского футболиста, который в будущем может выиграть Золотой мяч.

«Михаил Мудрик – невероятный футболист. У него нет границ. Он может в будущем выиграть Золотой мяч, все зависит от него. У него замечательные качества. Украина – очень талантливая, а Мудрик – явный пример для подражания», – сказал Судаков.

Ранее журналисты популярного ресурса The Athletic перед стартом нового сезона АПЛ кратко оценили каждого игрока первой команды «Челси», в частности украинца Михаила Мудрика.

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Дмитро Олійник Источник: The Guardian
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Комментарии 15
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NM16071
пусте як на полі, так і в балачках.
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+10
Serhii P.
Йди головою в стінку вдарся   
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+8
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FunnyCat_____
на жаре наверное долго тренировался сегодня
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+5
romario1501
Що вони курять?)) Вона розказує, що якби грав Жорік, то Україна виграла би ОІ, а цей Мудрику дає Золотий М'яч)))
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+5
Pavel_i_CO
Якщо Фелікс перейде в Челсі (а це скоро відбудеться), то майбутньому володарю Золотого м'яча доведеться виборювати місце на лаві запасних )
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+4
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Skillz
Нуль результативних дій на двох на Євро, проти доволі посередніх опонентів, а воно досі у хмарах літає 
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+4
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Ron Noiill
Два дєбіла ета сіла. Ці два так звані футболісти , своїми постійними тупими висерами та вчинками - роблять тільки гірше собі. А з таким продажним руководством українського футболу,нам всім доведеться дивитися на їхні муки в збірній ще років 10.
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+2
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ЛУДШИЙ ИГРОК ВЕЛИКАВО И МАГУЧЕВА ШАХТЁРА КАК АБЫЧНА ПРАВ КАМЕНТАРИ НЕ ДАДУТ САВРАТЬ  
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+2
Pavel_i_CO
Цікаво, що відповість Мурзік, якщо йому таке ж питання задати?))
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+2
Donchanin
Я думав, він Бондаренко назве)) 
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+1
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