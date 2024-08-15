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  4. «Мудрик все еще выглядит потерянным». Эксперты оценили украинца
Англия
15 августа 2024, 19:10 | Обновлено 15 августа 2024, 19:28
669
7

«Мудрик все еще выглядит потерянным». Эксперты оценили украинца

У Михаила появился новый конкурент

15 августа 2024, 19:10 | Обновлено 15 августа 2024, 19:28
669
7
«Мудрик все еще выглядит потерянным». Эксперты оценили украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналисты популярного ресурса The Athletic перед стартом нового сезона АПЛ коротко оценили каждого игрока первой команды «Челси», в том числе украинца Михаила Мудрика.

«Мудрик продолжает выглядеть потерянным, несмотря на то, что прошло уже 18 месяцев с момента перехода из «Шахтера». Сейчас выгодно продать Мудрика не получится, а игроку будет тяжело рассчитывать на большое количество минут на поле, учитывая подписание Педру Нету».

«Футболист, который перешел из «Вулверхэмптона», уже доказал, что готов стабильно играть в АПЛ», – отмечают эксперты.

Сам Михаил в недавнем интервью выразил уверенность в том, что еще покажет себя в составе Синих.

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Челси Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Falko
Не заважайте, Мудрик вчить англійську. Ось, вивчить - і заграє. В Удо.
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+2
Перець
Мурзік це не Піхальонок ,який без адапцій грає 
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+1
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Main
Печально
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0
Juzik
Бревно...
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0
Citrullus lanatus
Ему нужна связка , как было в Шахтёре с Судаковым.
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-2
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