«Мудрик все еще выглядит потерянным». Эксперты оценили украинца

Журналисты популярного ресурса The Athletic перед стартом нового сезона АПЛ коротко оценили каждого игрока первой команды «Челси», в том числе украинца Михаила Мудрика.

«Мудрик продолжает выглядеть потерянным, несмотря на то, что прошло уже 18 месяцев с момента перехода из «Шахтера». Сейчас выгодно продать Мудрика не получится, а игроку будет тяжело рассчитывать на большое количество минут на поле, учитывая подписание Педру Нету».

«Футболист, который перешел из «Вулверхэмптона», уже доказал, что готов стабильно играть в АПЛ», – отмечают эксперты.

Сам Михаил в недавнем интервью выразил уверенность в том, что еще покажет себя в составе Синих.