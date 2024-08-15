«Мудрик все еще выглядит потерянным». Эксперты оценили украинца
У Михаила появился новый конкурент
Журналисты популярного ресурса The Athletic перед стартом нового сезона АПЛ коротко оценили каждого игрока первой команды «Челси», в том числе украинца Михаила Мудрика.
«Мудрик продолжает выглядеть потерянным, несмотря на то, что прошло уже 18 месяцев с момента перехода из «Шахтера». Сейчас выгодно продать Мудрика не получится, а игроку будет тяжело рассчитывать на большое количество минут на поле, учитывая подписание Педру Нету».
«Футболист, который перешел из «Вулверхэмптона», уже доказал, что готов стабильно играть в АПЛ», – отмечают эксперты.
Сам Михаил в недавнем интервью выразил уверенность в том, что еще покажет себя в составе Синих.
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