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Сборная УКРАИНЫ
20 августа 2024, 16:24 |
382
0

Известно, попадет ли Трубин в заявку сборной на матчи ЛН. Он травмировался

«Бенфика» сообщила, что украинский вратарь будет вызван в украинскую сборную

20 августа 2024, 16:24 |
382
0
Известно, попадет ли Трубин в заявку сборной на матчи ЛН. Он травмировался
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин получил травму. Сообщается, что у украинца растяжение связок левого голеностопного сустава.

Несмотря на травму «Бенфика» объявила, что Трубин будет вызван в ряды национальной сборной Украины на матчи Лиги наций против сборных Албании и Чехии (7 и 10 сентября). Заявка национальной команды на сентябрьские матчи пока не была объявлена.

Ранее известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил характер травмы украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина и дал свой прогноз по его восстановлению.

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Динамо Киев сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Албания Чехия - Украина Анатолий Трубин Бенфика травма
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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