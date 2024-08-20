Известно, попадет ли Трубин в заявку сборной на матчи ЛН. Он травмировался
«Бенфика» сообщила, что украинский вратарь будет вызван в украинскую сборную
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин получил травму. Сообщается, что у украинца растяжение связок левого голеностопного сустава.
Несмотря на травму «Бенфика» объявила, что Трубин будет вызван в ряды национальной сборной Украины на матчи Лиги наций против сборных Албании и Чехии (7 и 10 сентября). Заявка национальной команды на сентябрьские матчи пока не была объявлена.
Ранее известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил характер травмы украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина и дал свой прогноз по его восстановлению.
🇺🇦 Trubin na convocatória da seleção da Ucrânia para os jogos frente a Albânia e Chéquia, na Liga das Nações! #SejaOndeFor pic.twitter.com/dkt1LspgCf— SL Benfica (@SLBenfica) August 20, 2024
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