Известно, попадет ли Трубин в заявку сборной на матчи ЛН. Он травмировался

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин получил травму. Сообщается, что у украинца растяжение связок левого голеностопного сустава.

Несмотря на травму «Бенфика» объявила, что Трубин будет вызван в ряды национальной сборной Украины на матчи Лиги наций против сборных Албании и Чехии (7 и 10 сентября). Заявка национальной команды на сентябрьские матчи пока не была объявлена.

Ранее известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил характер травмы украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина и дал свой прогноз по его восстановлению.