Сможет сыграть за сборную? Спортврач назвал сроки восстановления Трубина

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил характер травмы украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина и дал свой прогноз по его восстановлению:

«Традиционно, разрыв связок и «полный букет» в голеностопе выбрасывает игрока примерно на 4-5 недель. В этом случае у Анатолия диагностировано всего лишь растяжение. Плюс – он смог доиграть игру на фоне дискомфорта.

Можно прогнозировать, что киперу дадут неделю, чтобы восстановиться и он потенциально может пропустить следующий матч «Бенфики». Но до первого матча сборной чуть меньше трех недель, поэтому Анатолий должен быть полностью готов к матчам под руководством Реброва. Часто, вообще, растяжению не придается достаточно внимания и игроки продолжают тренироваться и играть, применяя жесткое тейпирование сустава».

В сентябре сборная Украины проведет 2 матча нового розыгрыша Лиги наций: против Албании (07.09) и Чехии (10.09).