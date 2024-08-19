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  4. Сможет сыграть за сборную? Спортврач назвал сроки восстановления Трубина
Португалия
19 августа 2024, 11:15 |
277
0

Сможет сыграть за сборную? Спортврач назвал сроки восстановления Трубина

Дмитрий Бабелюк прогнозирует, что Анатолию дадут неделю отдыха

19 августа 2024, 11:15 |
277
0
Сможет сыграть за сборную? Спортврач назвал сроки восстановления Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил характер травмы украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина и дал свой прогноз по его восстановлению:

«Традиционно, разрыв связок и «полный букет» в голеностопе выбрасывает игрока примерно на 4-5 недель. В этом случае у Анатолия диагностировано всего лишь растяжение. Плюс – он смог доиграть игру на фоне дискомфорта.

Можно прогнозировать, что киперу дадут неделю, чтобы восстановиться и он потенциально может пропустить следующий матч «Бенфики». Но до первого матча сборной чуть меньше трех недель, поэтому Анатолий должен быть полностью готов к матчам под руководством Реброва. Часто, вообще, растяжению не придается достаточно внимания и игроки продолжают тренироваться и играть, применяя жесткое тейпирование сустава».

В сентябре сборная Украины проведет 2 матча нового розыгрыша Лиги наций: против Албании (07.09) и Чехии (10.09).

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Бенфика травма чемпионат Португалии по футболу травма голеностопа Анатолий Трубин Дмитрий Бабелюк сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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