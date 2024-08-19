Сможет сыграть за сборную? Спортврач назвал сроки восстановления Трубина
Дмитрий Бабелюк прогнозирует, что Анатолию дадут неделю отдыха
Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил характер травмы украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина и дал свой прогноз по его восстановлению:
«Традиционно, разрыв связок и «полный букет» в голеностопе выбрасывает игрока примерно на 4-5 недель. В этом случае у Анатолия диагностировано всего лишь растяжение. Плюс – он смог доиграть игру на фоне дискомфорта.
Можно прогнозировать, что киперу дадут неделю, чтобы восстановиться и он потенциально может пропустить следующий матч «Бенфики». Но до первого матча сборной чуть меньше трех недель, поэтому Анатолий должен быть полностью готов к матчам под руководством Реброва. Часто, вообще, растяжению не придается достаточно внимания и игроки продолжают тренироваться и играть, применяя жесткое тейпирование сустава».
В сентябре сборная Украины проведет 2 матча нового розыгрыша Лиги наций: против Албании (07.09) и Чехии (10.09).
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