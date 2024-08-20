Вице-президент Кривбасса: «Наши легионеры не уйдут просто так»
Артем Гагарин – о будущем иностранных игроков команды
Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин в интервью Sport.ua прокомментировал слухи о том, что легионеры команды могут покинуть клуб после вылета из еврокубков:
«Игорь Бурбас говорил, что мы в Молдове будем играть, и что мы играем в Молдове? Как они могут уйти, каким образом? Те, кто подписывал контракты после 24 февраля 2022 года, не могут воспользоваться правилом ФИФА (Annex 7 завершил свое действие 30 июня 2024 года, прим. Sport.ua).
Они не уйдут просто так, я вас уверяю, у них всех действующие контракты. Для продажи мы всегда открыты, но просто так уйти, это – нет».
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