Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вице-президент Кривбасса: «Наши легионеры не уйдут просто так»
Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 16:21 |
125
0

Вице-президент Кривбасса: «Наши легионеры не уйдут просто так»

Артем Гагарин – о будущем иностранных игроков команды

20 августа 2024, 16:21 |
125
0
Вице-президент Кривбасса: «Наши легионеры не уйдут просто так»
ФК Кривбасс. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин в интервью Sport.ua прокомментировал слухи о том, что легионеры команды могут покинуть клуб после вылета из еврокубков:

«Игорь Бурбас говорил, что мы в Молдове будем играть, и что мы играем в Молдове? Как они могут уйти, каким образом? Те, кто подписывал контракты после 24 февраля 2022 года, не могут воспользоваться правилом ФИФА (Annex 7 завершил свое действие 30 июня 2024 года, прим. Sport.ua).

Они не уйдут просто так, я вас уверяю, у них всех действующие контракты. Для продажи мы всегда открыты, но просто так уйти, это – нет».

По теме:
Снурницын объяснил, почему не провел и двух месяцев в Кривбассе
Артем ГАГАРИН: «Исков по долгам старого Кривбасса уже не может быть»
Металлист 1925 подпишет чемпиона мира. Это его второй переход за 1.5 месяца
Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РБ Зальцбург летом мог подписать лидера Динамо. Отправляли скаутов на Евро
Футбол | 20 августа 2024, 15:45 2
РБ Зальцбург летом мог подписать лидера Динамо. Отправляли скаутов на Евро
РБ Зальцбург летом мог подписать лидера Динамо. Отправляли скаутов на Евро

Ванат мог покинуть «Динамо» этим летом

Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
Футбол | 20 августа 2024, 10:25 16
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался

На украинца претендует турецкий клуб «Трабзонспор»

Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург
Футбол | 19.08.2024, 17:25
Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург
Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Футбол | 20.08.2024, 07:59
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Футбол | 20.08.2024, 14:52
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
19.08.2024, 06:23 18
Футбол
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
19.08.2024, 11:20 10
Футбол
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
19.08.2024, 11:36 19
Футбол
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
18.08.2024, 20:07 10
Теннис
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
19.08.2024, 02:17 5
Футбол
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
19.08.2024, 23:23 2
Теннис
Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу
Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу
19.08.2024, 10:51 3
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем