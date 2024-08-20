МИХАЙЛИЧЕНКО: «Первый тайм матча против Рейнджерс был очень нервным»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Алексей Михайличенко в интервью Sport.ua вспомнил ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (победа 2:0):

«Очень нервный был первый тайм. Все мы это видели. Хотя в том, что игра будет боевая, не могло быть никаких сомнений.

Но хорошо, что наши ребята выдержали этот первый тайм, а после перерыва, когда произошло удаление Жефте, победа стала делом времени. Те замены, которые сделал Александр Шовковский и его тренерский штаб, усилили игру».