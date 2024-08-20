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  4. МИХАЙЛИЧЕНКО: «Первый тайм матча против Рейнджерс был очень нервным»
Лига чемпионов
20 августа 2024, 15:48 |
199
0

МИХАЙЛИЧЕНКО: «Первый тайм матча против Рейнджерс был очень нервным»

Экс-игрок и тренер «Динамо» – о поединке в Глазго

20 августа 2024, 15:48 |
199
0
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Первый тайм матча против Рейнджерс был очень нервным»
УПЛ. Алексей Михайличенко

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Алексей Михайличенко в интервью Sport.ua вспомнил ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (победа 2:0):

«Очень нервный был первый тайм. Все мы это видели. Хотя в том, что игра будет боевая, не могло быть никаких сомнений.

Но хорошо, что наши ребята выдержали этот первый тайм, а после перерыва, когда произошло удаление Жефте, победа стала делом времени. Те замены, которые сделал Александр Шовковский и его тренерский штаб, усилили игру».

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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