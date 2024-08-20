Лига чемпионов20 августа 2024, 15:48 |
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МИХАЙЛИЧЕНКО: «Первый тайм матча против Рейнджерс был очень нервным»
Экс-игрок и тренер «Динамо» – о поединке в Глазго
20 августа 2024, 15:48 |
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Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Алексей Михайличенко в интервью Sport.ua вспомнил ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (победа 2:0):
«Очень нервный был первый тайм. Все мы это видели. Хотя в том, что игра будет боевая, не могло быть никаких сомнений.
Но хорошо, что наши ребята выдержали этот первый тайм, а после перерыва, когда произошло удаление Жефте, победа стала делом времени. Те замены, которые сделал Александр Шовковский и его тренерский штаб, усилили игру».
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