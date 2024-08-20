РБ Зальцбург летом мог подписать лидера Динамо. Отправляли скаутов на Евро

21 августа в 22:00 по киевскому времени состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

Команды проведут поединок в польском городе Люблине на Арене Люблин.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, «РБ Зальцбург» этим летом проявлял активный интерес к нападающему «Динамо» Владиславу Ванату. Дело даже дошло до того, что скауты австрийского гранда посещали матчи Евро и наблюдали за Ванатом. Пока неизвестно, сохранился ли интерес «РБ Зальцбурга» к украинцу.

Ванат в этом сезоне провел за «Динамо» пять матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.