РБ Зальцбург летом мог подписать лидера Динамо. Отправляли скаутов на Евро
Ванат мог покинуть «Динамо» этим летом
21 августа в 22:00 по киевскому времени состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».
Команды проведут поединок в польском городе Люблине на Арене Люблин.
По информации украинского журналиста Виктора Вацко, «РБ Зальцбург» этим летом проявлял активный интерес к нападающему «Динамо» Владиславу Ванату. Дело даже дошло до того, что скауты австрийского гранда посещали матчи Евро и наблюдали за Ванатом. Пока неизвестно, сохранился ли интерес «РБ Зальцбурга» к украинцу.
Ванат в этом сезоне провел за «Динамо» пять матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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