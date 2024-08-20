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  4. РБ Зальцбург летом мог подписать лидера Динамо. Отправляли скаутов на Евро
Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 15:45 |
1610
2

РБ Зальцбург летом мог подписать лидера Динамо. Отправляли скаутов на Евро

Ванат мог покинуть «Динамо» этим летом

20 августа 2024, 15:45 |
1610
2
РБ Зальцбург летом мог подписать лидера Динамо. Отправляли скаутов на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

21 августа в 22:00 по киевскому времени состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

Команды проведут поединок в польском городе Люблине на Арене Люблин.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, «РБ Зальцбург» этим летом проявлял активный интерес к нападающему «Динамо» Владиславу Ванату. Дело даже дошло до того, что скауты австрийского гранда посещали матчи Евро и наблюдали за Ванатом. Пока неизвестно, сохранился ли интерес «РБ Зальцбурга» к украинцу.

Ванат в этом сезоне провел за «Динамо» пять матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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Владислав Ванат Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы РБ Зальцбург
Дмитро Олійник Источник: Вацко Live
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Комментарии 2
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Dimaryz81
Каким местом он лидер? В чем его лидерские качества?
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+1
Burevestnik
мать Вацько таке придумав, коли сцяв проти вітру
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+1
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