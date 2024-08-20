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Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 11:45 | Обновлено 20 августа 2024, 12:18
85
0

Даниил СИКАН: «Левый Берег создал нам много проблем, это хорошая команда»

Нападающий «Шахтера» рассказал о победе в матче 3-го тура УПЛ

20 августа 2024, 11:45 | Обновлено 20 августа 2024, 12:18
85
0
Даниил СИКАН: «Левый Берег создал нам много проблем, это хорошая команда»
ФК Шахтер Донецк. Даниил Сикан

Нападающий «Шахтера» и автор забитого мяча Даниил Сикан рассказал о победе над «Левым Берегом» в 3-м туре УПЛ (1:0) и проведен 100-й матч за клуб:

– Даниил, поздравляем с победой! Расскажи, как прошел поединок для команды и прокомментируй ваши действия на поле.

– Очень тяжело, и прежде всего я хотел бы извиниться перед игроками «Левого Берега» за свое отношение к ним после того, как забил гол и начал праздновать. Мы все профессионалы и должны понимать свою работу, поэтому извиняюсь перед «Левый Берегом» за это. У них очень сильная команда, создавшая немало проблем для нас в первом и втором таймах.

– Можешь объяснить свое извинение?

– После того как забил гол, я начал кричать на оппонента, который меня держал. Это были эмоции, которые не следует показывать на публике. Я не собирался так поступать.

– Благодаря твоему голу «Шахтер» победил «Левый Берег». Почему команде не удалось забить больше, несмотря на созданные случаи? Что не выходит у «Шахтера» сейчас?

– Было мало моментов, особенно в первом тайме. Возможно, это из-за расконцентрации. Что-то делаем не так, но мы развиваемся и сделаем из этого выводы.

– Матч с «Левым Берегом» стал 100-м для тебя в составе «Шахтера» – поздравляем! Что значит эта цифра для тебя?

– Большое спасибо! Эта цифра очень важна для меня – сыграть 100 матчей за такой большой клуб. Я благодарен всем, кто мне помогал и продолжает помогать.

– Какой матч из всех, что ты сыграл, наиболее памятен?

– Пожалуй, поединок с «Барселоной».

– Если говорить о прогрессе Даниила Сикана, как ты оцениваешь свое развитие за это время?

– Не могу ответить на этот вопрос. Наверное, другие должны оценивать мой прогресс, ведь я просто выполняю свою работу.

– Посвящаете победу над «Левым Берегом» главному тренеру команды?

– Конечно! У него день рождения, потому поздравляем его, и эта победа для него.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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