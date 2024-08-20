Даниил СИКАН: «Левый Берег создал нам много проблем, это хорошая команда»
Нападающий «Шахтера» рассказал о победе в матче 3-го тура УПЛ
Нападающий «Шахтера» и автор забитого мяча Даниил Сикан рассказал о победе над «Левым Берегом» в 3-м туре УПЛ (1:0) и проведен 100-й матч за клуб:
– Даниил, поздравляем с победой! Расскажи, как прошел поединок для команды и прокомментируй ваши действия на поле.
– Очень тяжело, и прежде всего я хотел бы извиниться перед игроками «Левого Берега» за свое отношение к ним после того, как забил гол и начал праздновать. Мы все профессионалы и должны понимать свою работу, поэтому извиняюсь перед «Левый Берегом» за это. У них очень сильная команда, создавшая немало проблем для нас в первом и втором таймах.
– Можешь объяснить свое извинение?
– После того как забил гол, я начал кричать на оппонента, который меня держал. Это были эмоции, которые не следует показывать на публике. Я не собирался так поступать.
– Благодаря твоему голу «Шахтер» победил «Левый Берег». Почему команде не удалось забить больше, несмотря на созданные случаи? Что не выходит у «Шахтера» сейчас?
– Было мало моментов, особенно в первом тайме. Возможно, это из-за расконцентрации. Что-то делаем не так, но мы развиваемся и сделаем из этого выводы.
– Матч с «Левым Берегом» стал 100-м для тебя в составе «Шахтера» – поздравляем! Что значит эта цифра для тебя?
– Большое спасибо! Эта цифра очень важна для меня – сыграть 100 матчей за такой большой клуб. Я благодарен всем, кто мне помогал и продолжает помогать.
– Какой матч из всех, что ты сыграл, наиболее памятен?
– Пожалуй, поединок с «Барселоной».
– Если говорить о прогрессе Даниила Сикана, как ты оцениваешь свое развитие за это время?
– Не могу ответить на этот вопрос. Наверное, другие должны оценивать мой прогресс, ведь я просто выполняю свою работу.
– Посвящаете победу над «Левым Берегом» главному тренеру команды?
– Конечно! У него день рождения, потому поздравляем его, и эта победа для него.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Портал Score90 высоко оценивает Винисиуса Жуниора
21 августа в 22:00 состоится первый матч 4-го раунда квалификации ЛЧ