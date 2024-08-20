Катарина Завацкая – Эна Шибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 августа украинская теннисистка Катарина Завацкая (№173 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде отбора украинка сразится против японки Эны Шибахары (№218 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на корте №13 после матча Майхржак – Чжэн. Ориентировочное время начала поединка – 00:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ребекой Масаровой (№102 WTA) или Франческой Джонс (№192 WTA).

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