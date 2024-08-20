Анастасия Соболева – Мирьям Бьорклунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на US Open
20 августа украинская теннисистка Анастасия Соболева (№200 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.
В первом раунде отбора украинка сразится против Мирьям Бьорклунд из Швеции (№655 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №15 после матча Стефанини – Аранго. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Элизабет Мандлик (№168 WTA) или Сарой Бейлек (№132 WTA).
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