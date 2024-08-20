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US Open
20 августа 2024, 12:07 | Обновлено 20 августа 2024, 12:15
95
0

Анастасия Соболева – Мирьям Бьорклунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на US Open

20 августа 2024, 12:07 | Обновлено 20 августа 2024, 12:15
95
0
Анастасия Соболева – Мирьям Бьорклунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Анастасия Соболева

20 августа украинская теннисистка Анастасия Соболева (№200 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде отбора украинка сразится против Мирьям Бьорклунд из Швеции (№655 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №15 после матча Стефанини – Аранго. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Элизабет Мандлик (№168 WTA) или Сарой Бейлек (№132 WTA).

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Анастасия Соболева смотреть онлайн US Open 2024 Мирьям Бьорклунд
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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