Звездный нападающий Реала установит клубу ультиматум. Известен план игрока

Звездный бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик хочет уйти в аренду уже зимой 2025 года, если не будет получать достаточно игровой практики в королевском клубе. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, 18-летний футболист готов бороться за место в составе и отдаст все силы, чтобы проявить себя как можно лучше и добиться успеха в Мадриде, но он не готов сидеть на скамейке запасных весь сезон.

Это, в первую очередь, связано с тем, что игрок не хочет исчезнуть с радаров сборной Бразилии накануне чемпионата мира, который состоится летом 2026 года.

Напомним, «Реал» подписал Эндрика за 48 миллионов евро еще в 2022 году, но он присоединился к команде лишь в это межсезонье. Форвард до сих пор не дебютировал за «сливочных» в официальных матчах.