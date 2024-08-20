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  4. Звездный нападающий Реала установит клубу ультиматум. Известен план игрока
Испания
20 августа 2024, 11:41 |
1067
1

Звездный нападающий Реала установит клубу ультиматум. Известен план игрока

Эндрик хочет уйти в аренду уже зимой, если не будет иметь игрового времени

20 августа 2024, 11:41 |
1067
1
Звездный нападающий Реала установит клубу ультиматум. Известен план игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Звездный бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик хочет уйти в аренду уже зимой 2025 года, если не будет получать достаточно игровой практики в королевском клубе. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, 18-летний футболист готов бороться за место в составе и отдаст все силы, чтобы проявить себя как можно лучше и добиться успеха в Мадриде, но он не готов сидеть на скамейке запасных весь сезон.

Это, в первую очередь, связано с тем, что игрок не хочет исчезнуть с радаров сборной Бразилии накануне чемпионата мира, который состоится летом 2026 года.

Напомним, «Реал» подписал Эндрика за 48 миллионов евро еще в 2022 году, но он присоединился к команде лишь в это межсезонье. Форвард до сих пор не дебютировал за «сливочных» в официальных матчах.

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Эндрик Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: AS
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