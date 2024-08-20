Новичок Динамо Пихаленок назвал основные задачи на сезон 2024/25

Новичок «Динамо» Александр Пихаленок после матча 2-го тура УПЛ с «Карпатами» (3:1) поделился основными целями на сезон 2024/25.

– Александр, какие ваши впечатления от матча с «Карпатами»?

- Впечатления положительные, потому что победили, но все-таки после второго гола мы начали делать много ошибок, играть назад, наигрывать Бущана, если можно так сказать. Мы потеряли частичный контроль над игрой и Карпаты могли забивать. Повезло, что у них был офсайд. А после пенальти довели игру до победы.

– Насколько трудно было включаться в игру после пропущенного гола уже в начале матча?

– Не то чтобы трудно. Надо сконцентрировано играть с первой минуты, но так случилось, что пропустили. Будем разбирать ошибки, хорошо, что сразу собрались и начали создавать моменты. Могли забивать и 3 и 4.

– Гол против Рейнджерс, теперь гол Карпатам. Период адаптации в Динамо для Александра Пихаленка завершен?

– Можно и так сказать. В команде очень классный коллектив, меня ребята хорошо приняли. Тоже сам тренерский штаб, руководство. Большое спасибо за это.

– Насколько комфортно играть с партнерами, некоторых из них вы знали еще по сборной?

– Партнеры достаточно высокого уровня, мы готовимся, тренерский штаб подсказывает и разбираем каждого соперника, поэтому нет никаких проблем.

– Какие задачи ставите лично для себя? Мечтаете о возвращении в сборную?

– Конечно, хочется вернуться в сборную, но это решать главному тренеру. Для себя и команды ставим цели выиграть кубок и чемпионство, также очень хочется попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Это моя личная мечта и мечта ребят в команде.