Еще одного игрока Динамо вызовут в сборную Украины. Он пропустил Евро-2024

Национальная сборная Украины по футболу в сентябре проведет два официальных матча. В рамках группового этапа Лиги наций украинская команда 7 сентября сыграет с Албанией, а 10 – с Чехией.

По информации источника, в ряды сборной Украины будет вызван центрбек «Динамо» Денис Попов. Попов был в резервном списке сборной Украины на Евро-2024, но в итоге на турнир так и не поехал. Последний раз Попов играл за национальную команду в 2022 году.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров планирует вызвать в национальную команду хавбека «Динамо» Александра Пихаленка. Ожидается, что первый вызов в сборную Украины получит и Владислав Кабаев.