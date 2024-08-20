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Лига наций
20 августа 2024, 11:04 | Обновлено 20 августа 2024, 12:02
1832
3

Еще одного игрока Динамо вызовут в сборную Украины. Он пропустил Евро-2024

Денис Попов будет в заявке главной команды страны на матчи Лиги Наций

20 августа 2024, 11:04 | Обновлено 20 августа 2024, 12:02
1832
3
Еще одного игрока Динамо вызовут в сборную Украины. Он пропустил Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Национальная сборная Украины по футболу в сентябре проведет два официальных матча. В рамках группового этапа Лиги наций украинская команда 7 сентября сыграет с Албанией, а 10 – с Чехией.

По информации источника, в ряды сборной Украины будет вызван центрбек «Динамо» Денис Попов. Попов был в резервном списке сборной Украины на Евро-2024, но в итоге на турнир так и не поехал. Последний раз Попов играл за национальную команду в 2022 году.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров планирует вызвать в национальную команду хавбека «Динамо» Александра Пихаленка. Ожидается, что первый вызов в сборную Украины получит и Владислав Кабаев.

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Динамо Киев сборная Украины по футболу Лига наций Владислав Кабаев Украина - Албания Чехия - Украина Денис Попов Александр Пихаленок ТаТоТаке
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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FunnyCat_____
Ну попов очень прибавил в этом сезоне!
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+1
Умник
Цікаво буде подивитись на пару Забарний Попов.
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+1
Burevestnik
через неділю чи раніше буде відомо кого викличе Ребров до збірної.
мрії, настанови та хатєлки різних блогерів - до дупи.
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0
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