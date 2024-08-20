Еще одного игрока Динамо вызовут в сборную Украины. Он пропустил Евро-2024
Денис Попов будет в заявке главной команды страны на матчи Лиги Наций
Национальная сборная Украины по футболу в сентябре проведет два официальных матча. В рамках группового этапа Лиги наций украинская команда 7 сентября сыграет с Албанией, а 10 – с Чехией.
По информации источника, в ряды сборной Украины будет вызван центрбек «Динамо» Денис Попов. Попов был в резервном списке сборной Украины на Евро-2024, но в итоге на турнир так и не поехал. Последний раз Попов играл за национальную команду в 2022 году.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров планирует вызвать в национальную команду хавбека «Динамо» Александра Пихаленка. Ожидается, что первый вызов в сборную Украины получит и Владислав Кабаев.
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