Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
На украинца претендует турецкий клуб «Трабзонспор»
Турецкий «Трабзонспор» продолжает сохранять интерес к хавбеку «Динамо» и сборной Украины Николаю Шапаренко.
По информации турецких СМИ, «Динамо» сообщило турецкому клубу, что трансферная цена Шапаренко – 10 миллионов евро. «Трабзонспор» сразу отказался платить такую сумму за украинца. Однако турки продолжают сохранять интерес к хавбеку и готовы рассмотреть трансфер за меньшую сумму.
Оценочная стоимость Шапаренко на портале Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Контракт футболиста с «бело-синими» действует до сентября 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Динамо» летом будет готово продать Шапаренко, но только если получит по игроку достойное предложение.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ирина Петренко вынуждена будет в течение месяца ходить в гипсе
Немец Шен возглавил рейтинг специалистов, которые работали с национальными командами
Турецкие СМИ как всегда в своем бурбасовско - денисовском стиле!