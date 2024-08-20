Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался

Турецкий «Трабзонспор» продолжает сохранять интерес к хавбеку «Динамо» и сборной Украины Николаю Шапаренко.

По информации турецких СМИ, «Динамо» сообщило турецкому клубу, что трансферная цена Шапаренко – 10 миллионов евро. «Трабзонспор» сразу отказался платить такую сумму за украинца. Однако турки продолжают сохранять интерес к хавбеку и готовы рассмотреть трансфер за меньшую сумму.

Оценочная стоимость Шапаренко на портале Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Контракт футболиста с «бело-синими» действует до сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» летом будет готово продать Шапаренко, но только если получит по игроку достойное предложение.