Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
Чемпионат Украины
20 августа 2024, 10:25 |
931
1

Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался

На украинца претендует турецкий клуб «Трабзонспор»

20 августа 2024, 10:25 |
931
1
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Турецкий «Трабзонспор» продолжает сохранять интерес к хавбеку «Динамо» и сборной Украины Николаю Шапаренко.

По информации турецких СМИ, «Динамо» сообщило турецкому клубу, что трансферная цена Шапаренко – 10 миллионов евро. «Трабзонспор» сразу отказался платить такую сумму за украинца. Однако турки продолжают сохранять интерес к хавбеку и готовы рассмотреть трансфер за меньшую сумму.

Оценочная стоимость Шапаренко на портале Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Контракт футболиста с «бело-синими» действует до сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» летом будет готово продать Шапаренко, но только если получит по игроку достойное предложение.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер. Клуб АПЛ подписал форварда из Чемпионшипа
ТАЛОВЕРОВ: «У Зальцбурга менталитет Шахтера. Они обязаны играть в ЛЧ»
Несколько игроков Черноморца не поедут на матч с Карпатами. Есть причина
Динамо Киев трансферы Трабзонспор Николай Шапаренко трансферы УПЛ инсайд
Дмитро Олійник Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу
Биатлон | 19 августа 2024, 10:51 2
Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу
Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу

Ирина Петренко вынуждена будет в течение месяца ходить в гипсе

Назван лучший в истории тренер сборных команд. Он – чемпион мира и Европы
Футбол | 20 августа 2024, 05:05 4
Назван лучший в истории тренер сборных команд. Он – чемпион мира и Европы
Назван лучший в истории тренер сборных команд. Он – чемпион мира и Европы

Немец Шен возглавил рейтинг специалистов, которые работали с национальными командами

Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
Футбол | 20.08.2024, 07:05
Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
Футбол | 19.08.2024, 11:20
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Футбол | 20.08.2024, 07:59
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
И цена смешная и возможный его переход в Турцию - смешон 
Турецкие СМИ как всегда в своем бурбасовско - денисовском стиле!
Ответить
+4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
19.08.2024, 07:35 3
Футбол
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
18.08.2024, 20:07 10
Теннис
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
18.08.2024, 22:41 69
Футбол
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
19.08.2024, 14:47 3
Футбол
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
19.08.2024, 07:42 5
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
19.08.2024, 06:23 17
Футбол
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
19.08.2024, 11:36 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем