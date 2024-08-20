18 августа прошел матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.

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Поединок состоялся на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут. Для украинца это был дебютный официальный матч за волков.

Артем в социальных сетях поделился милым видео, как его дочь Кира наблюдала за дебютом отца с экрана телевизора.

ВИДЕО. Милота дня. Как дочь Довбика наблюдала за дебютом отца за Рому