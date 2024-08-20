ВИДЕО. Милота дня. Как дочь Довбика наблюдала за дебютом отца за Рому
Артем сыграл первый официальный матч за римский клуб
18 августа прошел матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Игра завершилась со счетом 0:0.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут. Для украинца это был дебютный официальный матч за волков.
Артем в социальных сетях поделился милым видео, как его дочь Кира наблюдала за дебютом отца с экрана телевизора.
ВИДЕО. Милота дня. Как дочь Довбика наблюдала за дебютом отца за Рому
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Со сборной страны 404 сыграют Таиланд и Вьетнам
Ирина Петренко вынуждена будет в течение месяца ходить в гипсе