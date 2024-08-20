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  4. ВИДЕО. Милота дня. Как дочь Довбика наблюдала за дебютом отца за Рому
Италия
20 августа 2024, 09:59 |
792
7

ВИДЕО. Милота дня. Как дочь Довбика наблюдала за дебютом отца за Рому

Артем сыграл первый официальный матч за римский клуб

20 августа 2024, 09:59 |
792
7
ВИДЕО. Милота дня. Как дочь Довбика наблюдала за дебютом отца за Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

18 августа прошел матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут. Для украинца это был дебютный официальный матч за волков.

Артем в социальных сетях поделился милым видео, как его дочь Кира наблюдала за дебютом отца с экрана телевизора.

ВИДЕО. Милота дня. Как дочь Довбика наблюдала за дебютом отца за Рому

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 7
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Миколай Гуцуляк
Так... Татусь... Міг би ще у Жироні бути зіркою... А так лише папа
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+1
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Олександр Науменко
В перекладі з людської мови на свинячу, милота -візівающее уміленіе.
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0
Володимир
яка мама, такий папа. А чому не перейти на рідну мову?
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0
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Strontium
Дочку Довбика зовут Кира,  а не Милота.)
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0
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