US Open20 августа 2024, 09:16 | Обновлено 20 августа 2024, 09:23
238
0
ВИДЕО. Как Снигур обыграла «нейтральную» соперницу в квалификации US Open
Украинская теннисистка успешно стартовала в отборе
20 августа 2024, 09:16 | Обновлено 20 августа 2024, 09:23
238
0
Украинская теннисистка Дарья Снигур успешно начала выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.
В первом раунде отбора украинка переиграла «нейтральную» теннисистку Валерию Савиных – 6:4, 6:4.
В следующем раунде Снигур сыграет с австралийкой Присциллой Хон, с которой она ранее матчей не проводила.
Дарья имеет успешный опыт преодоления квалификации на американском мейджоре. В 2022 году она дошла до второго раунда основы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 20 августа 2024, 09:33 0
Украинка сразится с представительницей Армении
Теннис | 19 августа 2024, 23:23 2
Арина Соболенко остановила серию побед Джессики Пегулы
Футбол | 20.08.2024, 07:05
Футбол | 19.08.2024, 09:55
Футбол | 20.08.2024, 07:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.08.2024, 14:47 3
18.08.2024, 12:03 1
19.08.2024, 07:35 3
19.08.2024, 06:23 17
18.08.2024, 22:26 5
18.08.2024, 22:41 69
19.08.2024, 07:42 5