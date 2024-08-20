ВИДЕО. Как Снигур обыграла «нейтральную» соперницу в квалификации US Open

Украинская теннисистка Дарья Снигур успешно начала выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде отбора украинка переиграла «нейтральную» теннисистку Валерию Савиных – 6:4, 6:4.

В следующем раунде Снигур сыграет с австралийкой Присциллой Хон, с которой она ранее матчей не проводила.

Дарья имеет успешный опыт преодоления квалификации на американском мейджоре. В 2022 году она дошла до второго раунда основы.