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  4. ВИДЕО. Как Снигур обыграла «нейтральную» соперницу в квалификации US Open
US Open
20 августа 2024, 09:16 | Обновлено 20 августа 2024, 09:23
238
0

ВИДЕО. Как Снигур обыграла «нейтральную» соперницу в квалификации US Open

Украинская теннисистка успешно стартовала в отборе

20 августа 2024, 09:16 | Обновлено 20 августа 2024, 09:23
238
0
ВИДЕО. Как Снигур обыграла «нейтральную» соперницу в квалификации US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур успешно начала выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде отбора украинка переиграла «нейтральную» теннисистку Валерию Савиных – 6:4, 6:4.

В следующем раунде Снигур сыграет с австралийкой Присциллой Хон, с которой она ранее матчей не проводила.

Дарья имеет успешный опыт преодоления квалификации на американском мейджоре. В 2022 году она дошла до второго раунда основы.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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