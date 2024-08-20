Как минимум две украинки будут сеяными на US Open 2024

Марта Костюк и Элина Свитолина будут сеяными на Открытом чемпионате США по теннису, основная сетка которого стартует на следующей неделе.

По результатам последнего обновления рейтинга WTA Марта получит 19-й номер посева, Элина – 29-й.

Отметим, что Даяна Ястремская находится на первой строчке в альтернативном списке и попадет в посев, если от участия откажется хотя бы одна из теннисисток ниже.

Список сеяных в женском одиночном разряде US Open 2024

1. Свёнтек

2. Соболенко

3. Гофф

4. Рыбакина

5. Паолини

6. Пегула

7. Чжэн

8. Крейчикова

9. Саккари

10. Остапенко

11. Коллинз

12. Касаткина

13. Наварро

14. Киз

15. Калинская

16. Самсонова

17. Жабер

18. Шнайдер

19. Костюк

20. Азаренко

21. Андреева

22. Хаддад Майя

23. Векич

24. Фернандес

25. Павлюченкова

26. Бадоса

27. Гарсия

28. Александрова

29. Свитолина

30. Путинцева

31. Бултер

32. Мертенс