Гасперини вошел в топовую компанию тренеров Серии А

В понедельник, 19 августа, в 1-м туре Серии А «Аталанта» добилась крупной победы над «Лечче» (3:0).

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини после этого выигрыша подопечных довел свой тренерский показатель набранных очков в чемпионате Италии до отметки в 552 пункта. Он стал 5-м тренером в истории Серии А, покорившим рубеж в 550+ очков во главе одного клуба. 66-летний специалист возглавляет «Аталанту» с 2016 года.

Рекордсменом реестра является легендарный Джованни Трапаттони. В свое время он набрал с «Ювентусом» 770 очков. На втором месте находится Массимилиано Аллегри, имея 663 пункта во главе того же «Ювентуса». Третью позицию делят Карло Анчелотти, набравший в «Милане» 557 очков, и Элленио Эррера, у которого столько же пунктов во главе «Интера».

Напомним, «Аталанта» следующий матч в чемпионате Италии проведет 25 августа на выезде с «Торино».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» хочет продлить контракт с главным тренером.