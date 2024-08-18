Аталанта хочет продлить контракт с главным тренером
Гасперини останется в Бергамо до 2026 года
«Аталанта» планирует в ближайшее время планирует продлить контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.
По его информации, новый контракт с Гасперини будет рассчитан на два года – до лета 2026 года. Ожидается, что зарплата 66-летнего итальянского специалиста вырастет до 5,5 миллиона евро в год.
Гасперини возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года. В прошлом сезоне итальянский тренер привел команду из Бергамо к победе в Лиге Европы.
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