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  4. Аталанта хочет продлить контракт с главным тренером
Италия
18 августа 2024, 16:57 |
128
0

Аталанта хочет продлить контракт с главным тренером

Гасперини останется в Бергамо до 2026 года

18 августа 2024, 16:57 |
128
0
Аталанта хочет продлить контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

«Аталанта» планирует в ближайшее время планирует продлить контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

По его информации, новый контракт с Гасперини будет рассчитан на два года – до лета 2026 года. Ожидается, что зарплата 66-летнего итальянского специалиста вырастет до 5,5 миллиона евро в год.

Гасперини возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года. В прошлом сезоне итальянский тренер привел команду из Бергамо к победе в Лиге Европы.

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Аталанта Джан Пьеро Гасперини продление контракта Николо Скира
Олег Дидух Источник: Николо Скира
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