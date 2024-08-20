Несколько игроков Черноморца не поедут на матч с Карпатами. Есть причина
Одесситы сыграют во Львове без четырех футболистов
Как стало известно Sport.ua, одесский «Черноморец», который во вторник, 20 августа, отправляется во Львов на кубковый матч с «Карпатами», в поединке не сможет задействовать всех своих футболистов.
Защитник одесситов Владимир Арсич, который был заменен в календарном поединке 3-го тура УПЛ с «Колосом», получил довольно серьезное повреждение. По имеющейся информации, легионер из Боснии и Герцеговины травмировал голеностоп и выбыл минимум на месяц.
Также стало известно, что еще у трех игроков «Черноморца» простудное заболевание и тренерским штабом было решено, что они не сыграют в кубковом поединке с «Карпатами» во Львове 21 августа.
Зато во Львове имеют шанс дебютировать последний летний новобранец одесситов – бразильский полузащитник Жоао Нето и кто-то из квартета представителей молодежного состава (U-19), которые впервые отправятся на гостевой матч с основной командой.
Ранее образованный форвард «Черноморца» Алексей Хобленко рассказал о первых матчах одесситов в УПЛ.
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