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  4. Несколько игроков Черноморца не поедут на матч с Карпатами. Есть причина
Кубок Украины
20 августа 2024, 03:18 |
207
0

Несколько игроков Черноморца не поедут на матч с Карпатами. Есть причина

Одесситы сыграют во Львове без четырех футболистов

20 августа 2024, 03:18 |
207
0
Несколько игроков Черноморца не поедут на матч с Карпатами. Есть причина
ФК Черноморец Одесса. Владимир Арсич

Как стало известно Sport.ua, одесский «Черноморец», который во вторник, 20 августа, отправляется во Львов на кубковый матч с «Карпатами», в поединке не сможет задействовать всех своих футболистов.

Защитник одесситов Владимир Арсич, который был заменен в календарном поединке 3-го тура УПЛ с «Колосом», получил довольно серьезное повреждение. По имеющейся информации, легионер из Боснии и Герцеговины травмировал голеностоп и выбыл минимум на месяц.

Также стало известно, что еще у трех игроков «Черноморца» простудное заболевание и тренерским штабом было решено, что они не сыграют в кубковом поединке с «Карпатами» во Львове 21 августа.

Зато во Львове имеют шанс дебютировать последний летний новобранец одесситов – бразильский полузащитник Жоао Нето и кто-то из квартета представителей молодежного состава (U-19), которые впервые отправятся на гостевой матч с основной командой.

Ранее образованный форвард «Черноморца» Алексей Хобленко рассказал о первых матчах одесситов в УПЛ.

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Владимир Арсич Черноморец Одесса травма инсайд Кубок Украины по футболу Карпаты - Черноморец
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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