Несколько игроков Черноморца не поедут на матч с Карпатами. Есть причина

Как стало известно Sport.ua, одесский «Черноморец», который во вторник, 20 августа, отправляется во Львов на кубковый матч с «Карпатами», в поединке не сможет задействовать всех своих футболистов.

Защитник одесситов Владимир Арсич, который был заменен в календарном поединке 3-го тура УПЛ с «Колосом», получил довольно серьезное повреждение. По имеющейся информации, легионер из Боснии и Герцеговины травмировал голеностоп и выбыл минимум на месяц.

Также стало известно, что еще у трех игроков «Черноморца» простудное заболевание и тренерским штабом было решено, что они не сыграют в кубковом поединке с «Карпатами» во Львове 21 августа.

Зато во Львове имеют шанс дебютировать последний летний новобранец одесситов – бразильский полузащитник Жоао Нето и кто-то из квартета представителей молодежного состава (U-19), которые впервые отправятся на гостевой матч с основной командой.

Ранее образованный форвард «Черноморца» Алексей Хобленко рассказал о первых матчах одесситов в УПЛ.