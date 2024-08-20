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  4. Гюндоган может продолжить карьеру в АПЛ. Есть неожиданный претендент
Испания
20 августа 2024, 01:28 |
345
0

Гюндоган может продолжить карьеру в АПЛ. Есть неожиданный претендент

Немец заинтересовал «Манчестер Сити», за который ранее уже играл

20 августа 2024, 01:28 |
345
0
Гюндоган может продолжить карьеру в АПЛ. Есть неожиданный претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в возвращении полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана.

Сообщается, что переход немца может состояться на бесплатной основе, учитывая финансовую ситуацию, которая имеется в каталонском клубе.

Сообщается, будто главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола одобрил вероятное возвращение 33-летнего хавбека. Сам Гюндоган также не против вернуться на «Этихад Стэдиум».

«Барселона» готова отпустить Илкая после всего одного сезона в команде. «Манчестер Сити» ищет недорогого опытного игрока на позицию опорного полузащитника, который готов быть дублером Родри.

Гюндоган, как известно, стал игроком «Барселоны» летом 2023 года, перейдя на правах свободного агента после семи лет в «Манчестер Сити». В составе «горожан» Илкай пять раз выигрывал АПЛ.

Ранее стало известно, где может продолжить карьеру Илкай Гюндоган.

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Илкай Гюндоган трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Барселона Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: The Athletic
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